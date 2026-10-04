Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Javier Humberto Silva, un respetado entrenador personal en Ibagué, falleció el viernes 2 de octubre en la Clínica Asotrauma, tras luchar durante días por su vida luego de un grave accidente de tránsito. De acuerdo con la información suministrada por El Nuevo Día, Silva había sido hospitalizado desde el 12 de septiembre, fecha en la que sufrió un siniestro vial en la carretera que conduce a El Totumo. El entrenador se movilizaba en motocicleta cuando, en las inmediaciones de Néctar Arena, colisionó con un campero alrededor de las 9:40 de la noche, específicamente en el kilómetro 12 de este corredor vial.

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Luego del choque, Javier Humberto Silva fue trasladado de manera urgente a un centro asistencial. Según el reporte médico citado por El Nuevo Día, el entrenador presentaba un cuadro severo: trauma múltiple, fractura de pelvis y trauma lumbar, lesiones que comprometieron considerablemente su estado de salud. A raíz de la gravedad de estas heridas, el personal médico se vio en la obligación de mantenerlo intubado y con soporte ventilatorio durante buena parte de su estancia hospitalaria. Si bien los primeros reportes indicaban una condición crítica pero estable, Silva nunca logró superar las complicaciones ocasionadas por el impacto y finalmente perdió la vida.

Durante su internación, familiares y allegados iniciaron una campaña para solicitar donantes de sangre tipo O positivo, indispensable para los procedimientos que requería como parte del tratamiento ante la complejidad de las lesiones. La noticia de su fallecimiento generó muestras de pesar en el entorno deportivo local y entre quienes lo conocieron por su trayectoria como entrenador personal.

En cuanto a las circunstancias del accidente, las autoridades adelantan investigaciones e identifican dos hipótesis preliminares sobre las causas: habría existido una posible invasión de carril por parte del campero y se sospecha que su conductor podría haber estado en estado de embriaguez. Hasta el momento, los organismos pertinentes continúan trabajando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en este siniestro vial que terminó con la vida de Javier Humberto Silva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las lesiones que sufrió Javier Humberto Silva en el accidente?

Javier Humberto Silva sufrió lesiones graves que incluyeron trauma múltiple, fractura de pelvis y trauma lumbar, según información de El Nuevo Día. Estos diagnósticos explican la razón por la que su recuperación se vio comprometida y requirió cuidados intensivos con soporte ventilatorio.

¿Qué versiones existen sobre las causas del accidente de Javier Humberto Silva en Ibagué?

Sobre las causas del accidente, las versiones preliminares recogidas por El Nuevo Día señalan dos posibles factores: una invasión de carril por parte del campero y la sospecha de que el conductor del mismo vehículo podría haber estado bajo efectos del alcohol al momento del siniestro. Las autoridades continúan investigando para aclarar la situación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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