Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un grave accidente de tránsito ocurrió la mañana del lunes 16 de noviembre en la vía que conecta El Guamo con la vereda Rincón Santo, específicamente en el sector La Guaca, en zona rural de ese municipio. De acuerdo con la información reportada, dos motocicletas chocaron de forma violenta, provocando la muerte inmediata de dos hombres, identificados como Cristian Molina, conocido por sus allegados como ‘Porqui’, y Norberto Rojas, a quien le decían ‘Tigerete’. Molina residía en la vereda Rincón Santo, mientras que Rojas vivía en Bocas del Hemaya, localidades cercanas a la zona del accidente.

Sigue a PULZO en Discover

En el siniestro también resultaron heridas dos personas que se desplazaban como acompañantes en las motocicletas. Ellas fueron trasladadas al Hospital San Antonio de El Guamo, donde recibieron atención médica y posteriormente fueron dadas de alta, al confirmarse que se encontraban fuera de peligro. De acuerdo con los datos recogidos en el lugar, la fuerza del impacto fue tal que ambas víctimas fallecieron en el mismo sitio del choque, lo que generó gran conmoción entre los habitantes de la región.

Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el accidente pudo haber sido causado por una nube de humo que disminuyó significativamente la visibilidad de los conductores. Según lo informado, una quema realizada a un costado de la carretera habría producido esa nube, complicando la percepción visual de quienes transitaban por la vía durante esa mañana. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente, ya que las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones necesarias para esclarecer con precisión los hechos.

Hasta el sitio se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos de El Guamo, quienes controlaron las llamas en la zona afectada y colaboraron en la emergencia. Así mismo, los funcionarios encargados ejecutaron los procedimientos técnicos de inspección sobre los cuerpos de las víctimas, recopilando la información para avanzar en la investigación. Este trágico evento dejó en luto a dos familias y mantiene a la comunidad a la expectativa de los resultados oficiales sobre las causas del accidente.

¿Cuáles son las hipótesis sobre el accidente vial en El Guamo?

La principal hipótesis apunta a que una quema a un costado de la carretera provocó una nube de humo que redujo la visibilidad de los conductores de las motocicletas, hecho que habría desencadenado la colisión. No obstante, las autoridades continúan investigando para confirmar si este fue el factor determinante en el siniestro.

¿Qué atención recibieron los heridos en el accidente de motocicletas en El Guamo?

Tras el accidente, los dos acompañantes que resultaron heridos fueron llevados al Hospital San Antonio de El Guamo. Allí recibieron atención médica especializada y, al determinarse que su estado de salud no representaba riesgo, fueron dados de alta posteriormente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Cómo obtener entradas gratis al Salón del Automóvil 2026

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Salón del Automóvil 2026 estará desde el 12 de noviembre hasta el 22 de noviembre. Todas las marcas de carros del país (las tradicionales y las nuevas) estarán en Corferias para mostrarles a los colombianos sus vehículos en esta edición. Pulzo ha creado un chatbot para que, desde el celular, las personas puedan consultar toda la información sobre los pabellones, entradas, precios de los vehículos y mucha más información del Salón. Además, estará entregando boletas para las personas interesadas en ir.