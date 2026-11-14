El grupo chino Changan desplegó en el Salón del Automóvil de Colombia su propuesta más ambiciosa hasta la fecha: el llamado Changan Universe, un concepto que agrupa todas las marcas del conglomerado —Changan, Deepal y AVATR— bajo un mismo espacio, con 12 vehículos disponibles para test drive y beneficios exclusivos para los visitantes.

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Cristhian Camilo Camelo, gerente de mercadeo de Changan, explicó el alcance de la propuesta: “Aquí tenemos todo lo que hemos denominado el Changan Universe. Changan Universe son todo el universo de marcas de Changaan, Deepal y AVATR. Tenemos todo el portafolio aquí en el Salón del Automóvil”.

Entre los vehículos exhibidos sobresale el Nevo Q05, una camioneta 100 % eléctrica con precio de entrada desde 79’990.000 pesos. También está disponible el Deepal S05 en versión de rango extendido enchufable, con un bono descuento de 10 millones de pesos, matrícula gratis y entrega inmediata, al igual que el Deepal S7, descrito como el buque insignia de la marca, con beneficios similares.

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Los dos lanzamientos exclusivos del salón acapararon la atención del público. El primero es el Deepal S09, una SUV híbrida de rango extendido enchufable con capacidad para seis pasajeros y un precio de 189’990.000 pesos.

Este modelo tiene una configuración internacional de seis puestos distribuidos en tres filas y utiliza tecnología de rango extendido. Está pensado para familias que buscan espacio, confort y equipamiento tecnológico. Sin embargo, es importante aclarar que la S09 estará en exhibición como anticipo de producto: su llegada al mercado colombiano está proyectada para finales de 2027.

El segundo es el Deepal G318 Max Adventure, una versión 4×4 de rango extendido enchufable presentada con un descuento de 10 millones de pesos.

La marca de lujo AVATR también hizo su arribo oficial a Colombia en este evento, con dos versiones: el AVATR 11 eléctrico puro y el AVATR 07 en variantes 4×4 y 4×2 de rango extendido enchufable, con precio desde 199’000.000 millones de pesos. El grupo cuenta con el respaldo del Grupo Vardi, con más de 65 años de trayectoria en el mercado colombiano.

Grupo Vardí busca respaldar la expansión de las tres marcas

La presencia conjunta de Changan, Deepal y AVATR también tiene un componente estratégico: ofrecer diferentes alternativas de movilidad bajo el respaldo comercial y de posventa de Grupo Vardí, organización colombiana que cuenta con más de 65 años de experiencia en el sector automotor.

Este respaldo resulta relevante en un momento en el que los compradores no solamente comparan precios, autonomía y equipamiento, sino que también evalúan la disponibilidad de repuestos, la cobertura de talleres y la capacidad de respuesta después de adquirir un vehículo.

La participación de las tres marcas muestra cómo el portafolio de Grupo Vardí busca cubrir distintos escalones del mercado: Changan con opciones eléctricas y comerciales, Deepal con una apuesta fuerte por la tecnología de rango extendido y AVATR con una propuesta prémium.

Así, el Salón del Automóvil se convierte en una oportunidad para que los visitantes conozcan las diferencias entre estas tecnologías, comparen modelos y revisen las condiciones comerciales disponibles antes de tomar una decisión de compra.

¿Cuántos vehículos entregó Changan en Colombia en 2026?

De acuerdo con Camilo Camelo, representante de la marca en el salón, en lo que va del año el grupo ha completado más de 3.300 entregas en el país, cifra que lo posiciona como líder en el segmento de rango extendido enchufable. Ese resultado refuerza el crecimiento sostenido que las marcas del universo Chang’an han registrado desde su ingreso al mercado local.

¿Hasta cuándo está disponible el stand de Changan en el Salón del Automóvil?

El espacio estará abierto al público hasta el 22 de noviembre, con todos los vehículos disponibles para ser explorados por dentro y para pruebas de manejo. Los visitantes también pueden acceder a asesoría personalizada y aprovechar los beneficios comerciales exclusivos del evento, que incluyen bonos de descuento, matrícula gratis y entrega inmediata en modelos seleccionados.

Cómo obtener entradas gratis al Salón del Automóvil 2026

El Salón del Automóvil 2026 estará desde el 12 de noviembre hasta el 22 de noviembre. Todas las marcas de carros del país (las tradicionales y las nuevas) estarán en Corferias para mostrarles a los colombianos sus vehículos en esta edición. Pulzo ha creado un chatbot para que, desde el celular, las personas puedan consultar toda la información sobre los pabellones, entradas, precios de los vehículos y mucha más información del Salón. Además, estará entregando boletas para las personas interesadas en ir.