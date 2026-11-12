Para manejar en Colombia se requieren una clase de requisitos importantes que determinan que una persona efectivamente cumple con los requerimientos para poder conducir sin poner en riesgo la integridad de los demás actores viales.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Sacar la licencia de conducción en Colombia sería más caro por un nuevo cobro de la Dian)

Uno de esos, y el más importante, es la licencia de conducción, pues para conseguirla se debe cumplir con un curso, aprobar un examen práctico y otro de salud que determina que la persona conoce bien qué se debe hacer y cómo debe actuar en las calles.

Ahora, cabe recordar que la licencia no es para toda la vida, sino que se debe renovar cada cierto tiempo según la edad. La norma es:

Lee También

Menores de 60 años: cada diez años.

Entre 60 y 80 años: cada cinco años.

Para mayores de 80 años: cada año.

Ahora, hay muchas personas que no conocen esa condición y se dan cuenta tarde que la licencia se les va a vencer. Es más, según datos recopilados de OlimpIA, empresa de tecnología del Grupo Colpatria, entre noviembre y diciembre se vencerán 386.000 licencias de conducción, por lo que los conductores deben estar pendientes para luego no estar expuestos a multas de tránsito.

Cómo es el proceso para la renovación de la licencia de conducción

El proceso para renovar la licencia de conducción es:

Verificar que el conductor esté a paz y salvo por multas e infracciones en el Simit.

Hacer los exámenes de aptitud física, mental y de coordinación motriz en un Centro de Reconocimiento de Conductores.

Finalmente, acudir al organismo de tránsito de la ciudad para finalizar el trámite y obtener la nueva licencia de conducción.

(Ver también: Hasta 10 años sin licencia: sanción que les caerá a conductores que incumplan esta nueva regla)

Tenga en cuenta que lo mejor, si no conoce la fecha en la que se le venza la licencia, es mirar detrás del documento, en el que dice hasta cuándo está vigente.

Cómo obtener entradas gratis al Salón del Automóvil 2026

El Salón del Automóvil 2026 estará desde el 12 de noviembre hasta el 22 de noviembre. Todas las marcas de carros del país (las tradicionales y las nuevas) estarán en Corferias para mostrarles a los colombianos sus vehículos en esta edición. Pulzo ha creado un chatbot para que, desde el celular, las personas puedan consultar toda la información sobre los pabellones, entradas, precios de los vehículos y mucha más información del Salón. Además, estará entregando boletas para las personas interesadas en ir.