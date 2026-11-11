El Mazda 2 tendría los días contados en algunos mercados, pero no desaparecería de todos los concesionarios. La marca japonesa confirmó que prepara el relevo de este vehículo, uno de sus modelos más conocidos en el segmento de los carros compactos, con una nueva generación de la CX-3 que llegará en 2027.

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La decisión, por ahora, tendrá efectos en Japón y los países del Sudeste Asiático, donde la nueva SUV asumirá el papel de modelo de entrada de gama de Mazda. Sin embargo, esto no significa que el Mazda 2 vaya a salir inmediatamente de otros mercados, como los de Latinoamérica, donde seguiría comercializándose al menos durante los próximos meses.

La confirmación llegó a través de Ryuichi Umeshita, director de tecnología de Mazda, quien explicó la estrategia en el Informe Integrado de la compañía para 2026.

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“En 2027 planeamos presentar la nueva generación del Mazda CX-3, fabricado en nuestra planta de Tailandia, en los mercados de Japón y ASEAN. Esto ampliará el valor de Mazda como modelo de entrada de gama de la nueva era, sustituyendo al Mazda 2”, señaló el directivo.

De esta manera, Mazda apostará por una camioneta para ocupar el lugar que actualmente tiene uno de sus automóviles más pequeños. La nueva CX-3 se fabricará en Tailandia y Japón y contará con tecnología de microhibridación, de acuerdo con la información conocida sobre el proyecto.

¿Por qué Mazda dejaría de fabricar el Mazda 2?

Una de las razones detrás de esta decisión estaría relacionada con la rentabilidad de sus vehículos. El Mazda 2 lleva más de una década sin recibir un cambio generacional de fondo, mientras que la compañía ha concentrado buena parte de su estrategia comercial en las camionetas SUV.

Modelos como la CX-5 y la CX-30 tienen un papel importante dentro del negocio de la marca y ofrecen mejores márgenes de ganancia frente a los automóviles compactos. Por eso, Mazda estaría reorganizando su catálogo para darle mayor protagonismo a este tipo de vehículos.

La nueva CX-3 también representaría una apuesta por actualizar su oferta de entrada con una carrocería que responde a la demanda actual de los compradores.

¿Qué pasará con el Mazda 2 en Latinoamérica?

La salida del Mazda 2 no sería inmediata ni aplicaría para todos los países. La decisión anunciada por la compañía está enfocada inicialmente en Japón y los mercados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

En otras regiones, el modelo continuaría disponible. Australia es uno de los mercados en los que se contempla su permanencia, mientras que México también podría mantener su comercialización gracias a la producción regional.

Para Latinoamérica, esto significa que no hay razones para asumir que el Mazda 2 desaparecerá de los concesionarios en el corto plazo. Por ahora, los compradores de países como Colombia podrán seguir encontrándolo en la oferta de la marca, mientras se conocen posibles cambios en la estrategia de distribución para cada mercado.

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Así, el Mazda 2 se despediría progresivamente de algunos países, pero su reemplazo por la CX-3 no representa, por el momento, el final de su comercialización a escala mundial.

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