Un carro eléctrico superó una barrera que durante años parecía reservada para los vehículos más extremos del mundo. Se trata del YANGWANG U9 Xtreme, un hiperauto de la marca china BYD que alcanzó una velocidad de 503.17 kilómetros por hora en una carretera cerrada de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

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La prueba se llevó a cabo el primero de noviembre de 2026 y convirtió al vehículo en el primer carro de producción en superar los 500 km/h. El registro también contó con el reconocimiento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y dos récords Guinness en la modalidad de velocidad en una sola dirección.

La cifra no solo llama la atención por tratarse de un vehículo eléctrico, sino porque supera la marca que el mismo modelo había conseguido en 2025, cuando llegó a los 496.22 km/h. Con su nuevo registro, BYD volvió a poner a uno de sus automóviles en la conversación sobre los carros más rápidos del mundo.

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Este fue el momento en el que alcanzó dicha velocidad:

Inside the fastest production car in the world. This is what 503.17km/h feels like from behind the wheel. Driver Marc Basseng shattered the 500km/h barrier on a public road in the Al Dhafra Region, Abu Dhabi, on 1 November 2026. Two Guinness World Records. All in one run. #YANGWANG #U9Xtreme #WorldRecord — BYD (@BYDCompany) November 6, 2026

¿Cómo logró alcanzar esa velocidad?

El intento se llevó a cabo en la carretera Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11), ubicada en la región de Al Dhafra, en Abu Dhabi. Para la prueba, las autoridades cerraron un tramo de 10 kilómetros, que incluía una recta de siete kilómetros destinada a las pruebas de máxima velocidad.

Al volante estuvo el piloto alemán Marc Basseng, quien también había conducido el vehículo cuando consiguió su anterior registro en Alemania. La prueba se desarrolló durante dos días: el 31 de octubre el automóvil alcanzó los 490 km/h y, después de varios ajustes técnicos, regresó a la carretera el 1 de noviembre para conseguir los 503.17 km/h.

Los ingenieros modificaron aspectos de la aerodinámica, la suspensión y la presión de los neumáticos para mejorar la estabilidad del vehículo. Estos cambios permitieron superar la barrera de los 500 km/h en el segundo intento de la jornada.

Así es el carro eléctrico que rompió el récord

El protagonista de esta marca es el YANGWANG U9 Xtreme, un hiperauto desarrollado por la marca de lujo Yangwang, perteneciente al fabricante chino BYD.

Su sistema de propulsión cuenta con cuatro motores eléctricos independientes, uno en cada rueda, que entregan una potencia conjunta superior a los 3.000 caballos de potencia métricos (PS). También incorpora una arquitectura eléctrica de 1.200 voltios y un sistema de control que distribuye la fuerza entre las ruedas para mantener la estabilidad.

Otro dato que llama la atención es que su producción estará limitada a 30 unidades en todo el mundo, por lo que no se trata de un automóvil fabricado en grandes cantidades para el mercado comercial.

Con este resultado, BYD consiguió dos reconocimientos de Guinness World Records: el de mayor velocidad alcanzada por un automóvil de producción en una carrera de una sola dirección y el de mayor velocidad para un automóvil eléctrico de producción bajo esa misma modalidad.

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Es importante aclarar que estos reconocimientos corresponden a una prueba en un solo sentido y no a un récord de velocidad calculado mediante el promedio de recorridos en direcciones opuestas.

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