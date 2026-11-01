Comprar una Toyota Sequoia Capstone en Colombia puede costar entre 490 y 600 millones de pesos. Sin embargo, ese desembolso inicial es apenas la puerta de entrada a una lista de gastos anuales que pocos calculan antes de firmar el negocio.

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Un propietario de este vehículo desglosó, cifra por cifra, lo que implica mantener esta camioneta de lujo en el país. La información fue compartida en TikTok y deja ver que la carga financiera posterior a la compra puede ser considerable, especialmente para conductores jóvenes.

El primer rubro que golpea el bolsillo es el impuesto de rodamiento, que según el creador de contenido, ronda los 14’000.000 de pesos al año. A eso se suma el Soat, con un valor de 1’110.000 pesos. Pero la cifra que más llama la atención es la del seguro todo riesgo: “El seguro todo riesgo por un perfil como el mío de 23 años, 30’000.000 de pesos aproximadamente», explicó el propietario del vehículo. La edad del conductor eleva de forma significativa ese valor frente a lo que pagaría un asegurado de mayor trayectoria.

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En cuanto al mantenimiento anual del vehículo, el costo ronda los 3’500.000 pesos. Una tanqueada completa de gasolina extra, combustible que requiere este motor, tiene un valor de 540.000 pesos por llenado. Y cuando llegue el momento de cambiar las llantas, el propietario precisó que “un juego de llantas completo para esta Sequoia Capstone está por los 11 millones de pesos”.

Sumando solo los rubros mencionados —sin contar parqueaderos, peajes, revisión técnico-mecánica ni posibles reparaciones— el costo anual de operación supera con facilidad los 50’000.000 de pesos adicionales al precio de adquisición. Es decir, mensualmente tendría que ahorrar, mínimo, 4’160.000 pesos.

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Cuánto cuesta la Toyota Sequoia en Colombia

Lo primero a tener en cuenta es que esta camioneta toca importarla porque la marca no la vende directamente en el país. Así las cosas, este modelo en particular se puede conseguir entre los 490 y 600 millones de pesos colombianos, según páginas como TuCarro y Mercado Libre.

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