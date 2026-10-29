La marca china AVATR inició operaciones en Colombia con dos camionetas electrificadas que buscan abrirse espacio en el segmento de superlujo. Se trata de los modelos AVATR 11 y AVATR 07, dos vehículos que llegan con propuestas diferentes: uno completamente eléctrico y otro con tecnología de rango extendido.

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Su entrada al mercado nacional se da de la mano del Grupo Vardí, importador de Changan en Colombia, que amplía así el portafolio de marcas del grupo chino en el país. A las opciones de Changan, Deepal y NEVO se suma AVATR, una compañía enfocada en vehículos de nuevas energías que combina diseño, tecnología y prestaciones de alta gama.

La marca tiene su centro de diseño en Múnich, Alemania, y fabrica sus vehículos en Chongqing, China. Su desarrollo reúne a tres actores importantes de la industria: Changan Group, como principal accionista; CATL, como segundo mayor accionista, y Huawei, que participa como socio estratégico en el desarrollo de soluciones tecnológicas para los vehículos.

AVATR 11: una camioneta 100 % eléctrica con 569,9 caballos de fuerza

El AVATR 11 es la apuesta completamente eléctrica de la marca para Colombia. Llega con tracción en las cuatro ruedas (AWD), gracias a dos motores eléctricos que entregan una potencia conjunta de 569,9 caballos de fuerza (hp) y 650 Nm de torque.

Estas cifras le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos, una prestación que lo ubica entre las camionetas eléctricas de alto desempeño.

Su batería CATL de 116,76 kWh utiliza tecnología NCM y admite una potencia máxima de carga de 240 kW. Según las cifras entregadas por la marca, ofrece hasta 625 kilómetros de autonomía.

Su interior incorpora asientos delanteros en cuero Nappa con ajustes eléctricos, ventilación, calefacción, masaje y memoria de posición. Los ocupantes de la segunda fila también cuentan con calefacción y ventilación.

La experiencia digital está distribuida en tres pantallas: un tablero de instrumentos de 10,25 pulgadas, una pantalla central de 15,6 pulgadas y otra de 10,25 pulgadas para el copiloto. A esto se suma un sistema de sonido Meridian de 25 altavoces.

En materia de seguridad y asistencia a la conducción, incluye frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo inteligente, monitoreo de punto ciego, asistente de cambio de carril, alertas de tráfico cruzado, parqueo autónomo y visión de 540 grados.

Precio del AVATR 11 en Colombia: 254’990.000 pesos.

AVATR 07: dos versiones y tecnología eléctrica de rango extendido

El segundo modelo que llega al país es el AVATR 07, una camioneta que utiliza un sistema eléctrico de rango extendido. A diferencia del AVATR 11, esta tecnología combina la propulsión eléctrica con un motor que funciona como generador de energía.

En Colombia estará disponible en dos configuraciones: RWD, con tracción trasera, y AWD, con tracción en las cuatro ruedas.

La versión RWD entrega 309,7 hp y 333 Nm de torque. Por su parte, la AWD alcanza una potencia combinada de 494,7 hp y 595 Nm, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos.

Uno de los datos más relevantes de este modelo está en su autonomía. De acuerdo con las cifras bajo ciclo NEDC, el AVATR 07 RWD ofrece hasta 207 kilómetros de autonomía eléctrica y 932 kilómetros combinados. La versión AWD alcanza hasta 197 kilómetros en modo eléctrico y 900 kilómetros combinados.

En el habitáculo también hay elementos propios de un vehículo de alta gama. Cuenta con cojinería en cuero Nappa, asientos delanteros eléctricos con calefacción y ventilación, memoria de posición y una segunda fila con reclinación eléctrica.

Su sistema digital incluye una pantalla central de 15,6 pulgadas, un display panorámico de 35,4 pulgadas y pantallas de 6,7 pulgadas asociadas a los retrovisores digitales. El sistema de sonido cambia según la versión: puede ser Pioneer de 16 parlantes o Meridian de 25 altavoces.

En seguridad incorpora frenado de emergencia, monitoreo de punto ciego, alertas de tráfico cruzado, asistente de cambio de carril, parqueo autónomo y visión de 540 grados.

Precios del AVATR 07 en Colombia:

AVATR 07 RWD: 199’990.000 pesos.

AVATR 07 AWD: 224’990.000 pesos.

¿Dónde estará disponible AVATR en Colombia?

La comercialización de los vehículos estará respaldada por Grupo Vardí, que cuenta con más de 12 años como importador exclusivo e ininterrumpido de Changan en el país.

Inicialmente, AVATR tendrá presencia en dos vitrinas: Bella Suiza, en Bogotá, y Las Vegas, en Medellín.

En cuanto al respaldo, la marca anunció una garantía de cinco años o 160.000 kilómetros para las partes del vehículo y de ocho años o 160.000 kilómetros para los componentes de alto voltaje, de acuerdo con los términos y condiciones aplicables.

Con estos dos modelos, AVATR comienza su recorrido en Colombia en un segmento de precios elevado y con dos alternativas de electrificación. El AVATR 11 apunta a quienes buscan una camioneta completamente eléctrica, mientras que el AVATR 07 ofrece la posibilidad de combinar la conducción eléctrica con un sistema de rango extendido.

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