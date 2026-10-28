Colombia no es solo un mercado más para General Motors: es el cerebro de toda la operación suramericana del Pacífico. Así lo reveló Juan David Rosero, country head Colombia de General Motors, en diálogo con Pulzo, donde dejó claro el peso estratégico que tiene el país dentro de la estructura global del fabricante estadounidense.

Sigue a PULZO en Discover

Pulzo habló con Rosero desde el World Business Forum (WOBI), que se lleva a cabo por estos días en Bogotá, y que congrega a decenas de directivos de las empresas más importantes nacional e internacionalmente. Allí, explicó cómo van las operaciones de la compañía.

“Colombia sirve como hub para la operación del clúster del Pacífico de Suramérica. Aquí en Colombia manejamos la operación de países como Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, y por supuesto el mercado local. Entonces es un equipo grande, relevante, con una dosis de credibilidad desde la industria para manejar esos cinco países, y eso refleja el nivel de importancia que tiene una operación de Colombia para General Motors”, afirmó el ejecutivo a Pulzo.

Esa relevancia no es casual. La marca Chevrolet, que la próxima semana cumple 115 años de historia, atraviesa en Colombia uno de sus mejores momentos comerciales. El directivo proyectó que la industria automotriz local cerrará 2025 cerca de las 350,000 unidades vendidas, lo que representaría un crecimiento superior al 30% frente al año anterior, convirtiendo este en un año récord para el sector.

Lee También

En ese contexto, Chevrolet aspira a cerrar el año con alrededor de 22,000 unidades, un avance del 27% respecto a 2024.

El portafolio de la marca abarca vehículos de combustión interna, híbridos y 100% eléctricos, además de una línea de buses y camiones que el ejecutivo describió como «sinónimo de progreso en la economía» y un indicador confiable de la salud económica del país.

El lanzamiento más destacado del mes es el Sonic, que según el directivo lidera su segmento desde su llegada al mercado colombiano.

¿Por qué Colombia es clave para la estrategia regional de General Motors?

Colombia fue designada como sede del clúster del Pacífico suramericano de General Motors, lo que le otorga responsabilidad directa sobre las operaciones en Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Esta decisión refleja la confianza de la corporación en la solidez institucional y comercial de su equipo local, que coordina cinco mercados simultáneamente desde Bogotá.

¿Qué tan representativo es el mercado colombiano dentro de la industria automotriz regional?

Con una proyección de 350,000 unidades para 2025, Colombia se perfila como uno de los mercados de mayor dinamismo en América del Sur. El crecimiento estimado supera el 30% frente al año anterior, lo que posiciona al país como un termómetro confiable para medir el apetito de consumo en la región y justifica su rol como eje de la operación suramericana de GM.

* Pulzo.com se escribe con Z