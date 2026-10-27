El Gobierno quiere recuperar un trámite que ayudaría a miles de colombianos que enfrentan ese problema porque los compradores nunca hicieron el traspaso y, en algunos casos, ni siquiera se sabe dónde está el vehículo.

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La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció que propondrá al Congreso revivir la figura del traspaso a persona indeterminada, como parte de la reforma al Código Nacional de Tránsito que prepara el Gobierno.

“Esto lo viven miles de colombianos. Por eso vamos a proponerle al Congreso en la reforma que vuelva el traspaso persona indeterminada, eso sí, con requisitos claros y controles estrictos para evitar abusos. Al que vendió de buena fe hay que protegerlo, y al que busca evadir responsabilidades no lo podemos premiar”, explicó la funcionaria.

La propuesta responde a una situación que se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes vendieron sus vehículos, pero continúan registrados como propietarios ante las autoridades. Esto puede traerles obligaciones y cobros relacionados con automotores que ya no tienen bajo su control.

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Según explicó la ministra, durante los encuentros territoriales en los que se recogen propuestas para la actualización del Código de Tránsito, esta problemática aparece entre las peticiones frecuentes de los ciudadanos.

¿Cómo funcionaría el traspaso a persona indeterminada?

Este mecanismo permite registrar un vehículo a nombre de una persona indeterminada cuando no es posible identificar o localizar al comprador, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa.

Entre los requisitos contemplados para acceder al trámite están demostrar que han transcurrido al menos tres años desde que el antiguo propietario dejó de tener el vehículo y estar al día con las obligaciones exigidas por la norma.

Sin embargo, el procedimiento dejó de recibir nuevas solicitudes el pasado 6 de febrero. Por eso, la iniciativa del Ministerio de Transporte busca que vuelva a estar disponible mediante los cambios que se discutirán en el Congreso.

Por ahora, se trata de una propuesta que deberá avanzar en el trámite legislativo. Su eventual aprobación permitiría ofrecer una alternativa a quienes vendieron de buena fe sus carros o motos y siguen apareciendo como responsables de vehículos que ya no poseen.

La ministra insistió en que el regreso de la figura tendría condiciones y controles para distinguir a quienes buscan solucionar una situación que se salió de sus manos de quienes pretenden evadir sus responsabilidades.

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