Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una caravana de Halloween prevista para llevarse a cabo en Ibagué el 30 de octubre a las 8:30 p. m. ha puesto sobre la mesa un candente debate sobre la seguridad vial y los límites de este tipo de eventos públicos. La iniciativa proviene de un joven conocido en redes sociales con el alias ‘El Loco Dugrau’. Según las informaciones suministradas, el evento propone una jornada de concursos de disfraces y un recorrido en motocicleta, lo que ha causado inquietud por las condiciones en que tendría lugar la actividad nocturna.

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La convocatoria, divulgada mediante un video en redes sociales, se dirige especialmente a motociclistas de Ibagué, pero también incluye a personas de municipios vecinos como Alvarado, Lérida, Cajamarca, San Luis y Valle de San Juan. El punto de encuentro indicado sería adyacente al Hotel Casa Morales, de acuerdo con lo que señala la publicación. El programa contempla concursos en diversas categorías: individual, en pareja y grupales. Además, se hace un llamado a establecimientos comerciales y marcas patrocinadoras para que participen y patrocinen el evento; incluso, el organizador ha mencionado algunos nombres de empresas que, según su versión, estarían apoyando la caravana.

El origen de la controversia está estrechamente ligado a la personalidad del convocante y al estilo de contenido que ha compartido en redes sociales. ‘El Loco Dugrau’ ha publicado videos de maniobras llamadas stunts, que consisten en acrobacias sobre motocicletas. Estas prácticas, cuando se ejecutan a alta velocidad o en lugares donde transitan otros vehículos y peatones, pueden provocar riesgos significativos. Así mismo, el organizador ha difundido videos en los que aparecen mujeres desnudas, lo que ha generado reacciones negativas en parte del público digital.

La discusión que se agita actualmente no solo involucra el espectáculo y el entretenimiento, sino la preocupación por la protección de los participantes y de los demás usuarios de las vías. También se cuestiona la ausencia de información sobre una autorización oficial para la caravana, así como la falta de claridad sobre si habrá acompañamiento o control institucional. De acuerdo con la información disponible, no existe confirmación acerca de la regulación o supervisión de la actividad, despertando dudas sobre la organización y los riesgos asociados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué preocupa la caravana de Halloween en Ibagué para la seguridad vial?

La preocupación surge porque el evento incluye recorridos en motocicleta organizados por ‘El Loco Dugrau’, quien ha difundido videos de maniobras arriesgadas o stunts en redes sociales. Tales acciones representan posibles peligros si se llevan a cabo en espacios públicos sin controles apropiados. Además, no se confirmó ninguna autorización oficial ni se especificaron medidas de control, lo que incrementa el temor sobre la seguridad para participantes y demás actores viales, de acuerdo con la información compartida.

¿Qué significa la práctica de stunts en motocicletas?

La práctica de stunts, citada en el contenido de ‘El Loco Dugrau’, consiste en realizar acrobacias o maniobras sobre motocicletas. Estas acciones suelen implicar movimientos riesgosos y, si se ejecutan en zonas de circulación pública, pueden poner en peligro tanto al motociclista como a otras personas en las vías, según información recogida en las publicaciones analizadas.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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