El Salón Internacional del Automóvil de Bogotá no solo funciona como vitrina para carros. Las motocicletas también han tenido un espacio importante en sus anteriores ediciones y todo apunta a que volverán a ser protagonistas.

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(Vea también: Qué marcas de carros estarán en el Salón del Automóvil 2026 y sus últimos lanzamientos)

En las últimas ediciones, por ejemplo, el evento reunió más de 30 marcas de motos. Con el protagonismo de fabricantes y comercializadores como:

AKT.

Kymco.

Hero.

Yamaha.

Benelli.

Victory.

Honda.

Suzuki.

CFMoto.

KTM.

Husqvarna.

BMW.

Estas son algunas de las motos que podrían llamar la atención:

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Más que limitarse a los modelos tradicionales, la oferta actual permite proyectar una feria con motocicletas de diferentes segmentos.

Entre las opciones urbanas, la AKT NKD 125 es una de las referencias que tendría sentido esperar por su presencia histórica y su importancia en el mercado colombiano. Actualmente, esta AKT tiene un precio de referencia desde $ 4.890.000, aunque el valor depende de la versión y las condiciones comerciales.

Otra opción sería la Honda CB 190R 2.0, una naked de 184,4 cc que actualmente aparece en el catálogo de Honda con un precio informado de $ 12.790.000. Cuenta con frenos ABS y una configuración orientada al uso urbano y deportivo.

Creada con Gemini.

En Suzuki aparecen modelos como la DR 160X, que actualmente tiene un precio de referencia de $ 12.999.000, y la Gixxer 150 FI ABS, cuyo precio es de $ 11.390.000. La marca también tiene referencias de mayor cilindrada y modelos de aventura.

Para quienes buscan una scooter, la Yamaha NMAX también entra en el grupo de modelos que vale la pena tener en el radar. La generación disponible actualmente en Colombia tiene motor de 155 cc y un precio publicado de $ 16.800.000.

En el segmento aventurero aparece la Royal Enfield Himalayan 450, una de las novedades más importantes de la marca en su portafolio actual. Su precio publicado en Colombia es de $ 25.990.000.

Y para quienes buscan motos de mayor cilindrada, Suzuki tiene actualmente referencias como la V-Strom 800 DE, con precio desde $ 69.390.000, y la V-Strom 1050 DE, desde $ 81.990.000. Ambas corresponden a modelos 2026 en el catálogo de la marca.

(Vea también: ¿Desde qué precio se puede comprar camioneta o SUV en el Salón del Automóvil? Hay varias opciones)

Algunas referencias y precios para tener en cuenta

Marca Modelo Cilindraje aproximado Precio de referencia AKT NKD 125 125 cc Desde $ 4.890.000 Suzuki DR 150 ABS 150 cc Desde $ 10.990.000 Suzuki Gixxer 150 FI ABS 150 cc Desde $ 11.390.000 Honda CB 190R 2.0 184 cc $ 12.790.000 Yamaha NMAX 155 cc $ 16.800.000 Royal Enfield Classic 350 349 cc $ 14.990.000 Royal Enfield Himalayan 450 452 cc $ 25.990.000 Suzuki V-Strom 800 DE 776 cc $ 69.390.000 Suzuki V-Strom 1050 DE 1.037 cc $ 81.990.000

Los valores corresponden a precios publicados actualmente por las marcas y sirven únicamente como referencia para calcular el presupuesto. No significan que ese vaya a ser el precio de venta durante el Salón. Por ejemplo, Suzuki advierte que sus precios pueden estar sujetos a disponibilidad y condiciones de cada distribuidor.

¿Cuánto dinero habría que llevar para comprar una moto?

El rango es bastante amplio. Quien busque una moto urbana de entrada podría encontrar referencias alrededor de los $ 5 millones, mientras que las opciones de 150 a 200 cc pueden ubicarse aproximadamente entre $ 10 y $ 15 millones, dependiendo de la marca y el equipamiento.

En los segmentos de aventura, turismo y alta cilindrada, el presupuesto aumenta considerablemente. Una Himalayan 450 ronda actualmente los $ 26 millones, mientras que las V-Strom de mayor cilindrada superan los $ 69 millones.

Esto también permite anticipar uno de los principales atractivos de la feria: reunir en un mismo lugar motocicletas que normalmente pertenecen a públicos y presupuestos muy diferentes.

(Vea también: ¿Se puede probar un carro en el Salón del Automóvil? Cómo funcionan los ‘test drive’)

¿Habrá descuentos para comprar moto?

Este es uno de los puntos que más puede cambiar cuando abra oficialmente el evento.

En una feria de este tipo pueden aparecer bonificaciones, financiación, accesorios, seguros, descuentos directos o beneficios asociados a determinadas referencias, pero esas condiciones no deberían confundirse con el precio normal de la motocicleta.

De hecho, las promociones que las marcas manejan actualmente ya muestran que el precio puede variar según la forma de pago. AKT, por ejemplo, publica precios diferentes según las condiciones comerciales, mientras Suzuki ofrece bonos específicos en algunos modelos y periodos.

Por eso, para quien vaya con intención real de comprar, será importante preguntar por el precio final, matrícula, SOAT, financiación, tasa de interés, accesorios incluidos y vigencia de cualquier promoción.

Una feria para comparar antes de comprar

El atractivo del Salón no estaría únicamente en conocer motocicletas nuevas, sino en poder comparar diferentes alternativas en un mismo recorrido.

Una persona que llegue buscando una moto para movilizarse diariamente puede encontrarse con opciones de 125, 150 o 160 cc; mientras que quien piense en viajar podrá mirar referencias de aventura y turismo de mayor cilindrada.

La clave será no quedarse únicamente con el precio. Cilindraje, consumo, seguridad, tecnología, posición de manejo, mantenimiento y costo final también deberían entrar en la comparación.

Y aunque la lista definitiva de marcas y modelos deberá ser confirmada por la organización, las ediciones anteriores y los portafolios actuales permiten anticipar que la oferta de motos volverá a ser uno de los puntos de interés para quienes lleguen a Corferias pensando en comprar un vehículo de dos ruedas.

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