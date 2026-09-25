El Salón del Automóvil 2026 que tendrá lugar en Corferias, Bogotá, del 12 al 21 de noviembre, será una de las principales vitrinas para quienes estén pensando en comprar un vehículo nuevo. Entre las categorías que más pueden interesar a los visitantes están las camionetas y SUV, segmentos que actualmente tienen una amplia oferta en Colombia.

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Aunque todavía no se conoce la lista definitiva de modelos, precios y promociones que tendrá cada fabricante durante la feria, los valores publicados actualmente por las marcas permiten establecer una referencia de cuánto dinero se necesita para comprar una camioneta o SUV nueva.

Para esta guía no se tienen en cuenta las camionetas tipo pick-up, que hacen parte de otra categoría. La atención está puesta en vehículos familiares y urbanos de carrocería elevada, incluyendo modelos que los fabricantes denominan camionetas y otros que clasifican específicamente como SUV.

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Los precios mencionados corresponden a los valores publicados actualmente por las marcas y no son precios confirmados para el Salón del Automóvil 2026. Las tarifas pueden cambiar antes de noviembre y durante la feria podrían aparecer bonos, descuentos o condiciones comerciales diferentes.

¿Desde cuánto se puede comprar una camioneta o SUV?

Una de las que seguramente estará en el Salón es la Volkswagen T-Cross, que aparece en el sitio oficial de la marca desde 84’990.000 pesos para la versión Trendline 170 TSI con transmisión manual. Volkswagen identifica al modelo como un SUV y señala que cuenta con motor turbo TSI y diferentes versiones de equipamiento.

Otra referencia se encuentra en Renault. La Duster tiene actualmente un precio sugerido desde $ 85’990.000 para su versión de entrada a gasolina. La marca también ofrece una Duster Hybrid E-Tech, cuyo precio parte actualmente de $ 120’990.000.

Esto significa que, para una persona que quiera visitar Corferias con la intención de comprar una camioneta o SUV nueva, un presupuesto inicial cercano a los $ 85 millones ya permite comenzar a revisar algunas de las alternativas disponibles actualmente en el mercado colombiano.

Kia también tiene camionetas desde menos de $ 90 millones

La Kia Stonic aparece actualmente desde $ 86’990.000. Se trata de un modelo híbrido que la marca comercializa en Colombia y que hace parte de su oferta de vehículos tipo SUV.

Por su parte, la Kia Sonet tiene actualmente un precio de entrada de $ 89’990.000 para la versión Vibrant MT. La página oficial de Kia identifica al modelo dentro de su categoría SUV y también ofrece una versión Vibrant AT desde $ 96’990.000.

Vea también: Por lo tanto, quien tenga un presupuesto cercano a los $ 90 millones encuentra actualmente varias posibilidades para comparar, aunque las diferencias de equipamiento y motorización hacen que el precio aumente en versiones superiores.

Getty.

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Chevrolet Tracker también está por debajo de $ 90 millones

La Chevrolet Tracker es otra referencia importante para esta guía. Chevrolet Colombia publica actualmente un precio sugerido desde $ 89’940.000.

La marca identifica a la Tracker como una camioneta y la incluye dentro de su oferta de SUV. Su precio de entrada la ubica prácticamente en el mismo rango de la Kia Sonet y ligeramente por encima de la Volkswagen T-Cross y la Renault Duster.

En otras palabras, una persona que esté buscando una camioneta o SUV nueva y tenga alrededor de $ 90 millones puede encontrar actualmente varias alternativas de diferentes fabricantes.

¿Qué otras camionetas o SUV superan los $ 100 millones?

El presupuesto aumenta cuando el comprador busca vehículos de mayor tamaño, equipamiento o tecnología. Un ejemplo es la Mazda CX-30, cuyo precio de referencia para la versión Touring 2.0 litros aparece actualmente desde $ 108’150.000 en la página de Mazda Colombia.

También está la Toyota Yaris Cross, un SUV híbrido que Toyota Colombia publica actualmente desde $ 125’900.000. La marca ofrece diferentes versiones, con precios que aumentan de acuerdo con el equipamiento.

En Volkswagen, otra alternativa es la Taos, cuyo precio sugerido parte actualmente de $ 114’990.000 para la versión Comfortline 250 TSI automática. La marca también tiene la Tiguan, que aparece desde $ 140’990.000, y una versión híbrida desde $ 158’990.000.

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¿Con cuánto dinero habría que llegar al Salón del Automóvil?

Si el objetivo es comprar una camioneta o SUV nueva, los precios actuales permiten establecer un punto de partida cercano a los $ 85 millones.

En ese rango aparecen modelos como la Volkswagen T-Cross y la Renault Duster. Un poco más arriba están la Kia Stonic, la Kia Sonet y la Chevrolet Tracker, todas alrededor de los $ 87 millones a $ 90 millones.

A partir de los $ 100 millones aumenta la variedad de opciones y aparecen modelos como la Mazda CX-30, mientras que con presupuestos superiores a los $ 110 millones se encuentran alternativas como la Volkswagen Taos y, por encima de los $ 120 millones, la Toyota Yaris Cross.

También hay que tener en cuenta que el precio de entrada de un modelo no necesariamente corresponde a la versión que finalmente elija el comprador. Una transmisión automática, mayor equipamiento, sistemas de seguridad, tecnología adicional o una motorización híbrida pueden aumentar considerablemente el valor.

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