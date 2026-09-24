El Salón Internacional del Automóvil se prepara para regresar a Corferias, en Bogotá, entre el 12 y el 21 de noviembre de 2026, y quienes planean comprar un vehículo pueden encontrar allí mucho más que exhibiciones, lanzamientos y pruebas de manejo.

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Aunque todavía no se conocen todos los detalles de la programación de esta nueva edición, las versiones anteriores muestran que la feria funciona también como un espacio en el que los compradores reciben acompañamiento para avanzar en diferentes etapas relacionadas con la adquisición de un carro.

Una de las opciones que hace parte de esta oferta son los servicios de las aseguradoras. Existe la zona de financiación, en donde bancos y aseguradoras están presentes para aquellos que deseen llevar adelante alguna compra o financiación sobre su vehículo.

(Vea también: Qué carro debería comprar en el Salón del Automóvil 2026, según el estilo de vida que tenga)

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¿Se puede comprar el Soat?

Sí, se puede comprar el Soat desde el Salón del Automóvil. La presencia de aseguradoras permite que el visitante encuentre información sobre diferentes productos de protección para su vehículo, por lo que seguramente para esta nueva edición 2026 se cuente con el mismo espacio disponible para sus visitantes.

El Soat, además, cumple una función diferente a la de un seguro todo riesgo. Se trata del seguro obligatorio que deben tener los vehículos que circulan por el país y está destinado principalmente a cubrir la atención de las personas afectadas en accidentes de tránsito.

Por eso, si una persona compra un carro durante el Salón, puede consultar con las entidades presentes cuáles son los trámites y alternativas disponibles para dejar el vehículo asegurado antes de comenzar a utilizarlo.

¿Y el seguro contra todo riesgo?

Sí, se puede comprar el seguro contra todo riesgo desde el Salón del Automóvil.

En 2025, las aseguradoras tuvieron presencia dentro de la oferta relacionada con la compra y, además, el sector asegurador aborda durante el evento temas de postventa, prevención y acompañamiento al conductor.

El seguro todo riesgo es diferente al Soat y sus coberturas dependen de la póliza contratada. Puede contemplar protección frente a situaciones como daños al vehículo, hurto, responsabilidad civil y asistencia, entre otras condiciones establecidas por cada compañía.

Por esta razón, quienes visitan el Salón con la intención de comprar un carro pueden aprovechar la presencia de las aseguradoras para comparar coberturas, conocer condiciones, solicitar cotizaciones y preguntar por los requisitos antes de tomar una decisión.

Un lugar para resolver varios trámites relacionados con el carro

Para la edición de 2026, los visitantes pueden tener en cuenta el Salón como un espacio para consultar no solo por el precio de un vehículo, sino también por financiación, seguros y otros servicios que hacen parte de los gastos y trámites asociados con tener un carro.

(Vea también: Llantas, repuestos y accesorios que podrá conseguir en el Salón del Automóvil 2026)

Por ahora, la organización no confirma cuáles aseguradoras participan en 2026 ni qué productos específicos pueden contratarse directamente durante la feria. Esos detalles se conocen a medida que se acerca la fecha del evento.

Lo que sí mantiene el Salón, de acuerdo con sus ediciones anteriores, es una oferta que busca acompañar al comprador en diferentes momentos de la adquisición de un vehículo, desde la elección del modelo hasta las alternativas de financiación y protección.

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