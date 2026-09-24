Renault-Sofasa avanza en el estudio de un nuevo SUV que sería producido exclusivamente en la planta de Envigado, Antioquia, y que no se fabricaría en las otras instalaciones de la compañía en la región, ubicadas en Brasil y Argentina.

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El presidente de la compañía, Juan Camilo Vélez, explicó que el vehículo sería de última generación y estaría adaptado a las necesidades del mercado colombiano.

El proyecto hace parte de la estrategia para convertir a Colombia en un centro de exportaciones de Renault.

La empresa actualmente tiene capacidad para enviar vehículos a 11 países y busca ampliar esos destinos, con Brasil como uno de los mercados clave, debido a su peso dentro de las ventas de vehículos en América Latina.

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La viabilidad del nuevo modelo depende de completar las validaciones técnico-económicas con proveedores y de contar con estabilidad jurídica.

Si Brasil confirma su participación, la planta podría operar tres turnos y alcanzar una producción de 77.000 vehículos anuales. Sin ese mercado, la producción rondaría las 50.000 unidades.

Renault también destacó el desempeño del Kwid fabricado en Colombia, cuyas solicitudes en México pasaron de 5.200 unidades el año pasado a más de 22.000 o 23.000 este año.

Además, la compañía prepara para Colombia el lanzamiento del Renault Filante, un vehículo premium del segmento E.

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