Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un incidente ocurrido durante la noche del sábado 19 de septiembre en el barrio Calarcá, fue denunciado por el propietario de un vehículo que terminó siendo víctima de un choque con fuga. De acuerdo con el relato entregado por el afectado, el hecho se registró aproximadamente a las 8:31 de la noche, justo cuando el denunciante pasaba un rato con amigos en el sector y su automóvil, un Tesla, se encontraba estacionado sobre la vía.

Sigue a PULZO en Discover

Según indicó el propietario perjudicado, el responsable del choque habría sido el conductor de una camioneta pequeña con placas G B 830. Este vehículo, al pasar por el lugar, impactó el automóvil estacionado y, en lugar de detenerse y responder por lo sucedido, continuó su recorrido como si nada hubiera pasado. El hecho fue captado por las cámaras con las que está equipado el Tesla afectado, según la información proporcionada por su dueño. Estas cámaras de vigilancia permitieron registrar no solo el momento exacto del siniestro, sino también detalles del vehículo involucrado en el incidente, lo que podría aportar pruebas importantes para esclarecer lo ocurrido.

En medio de la confusión provocada por el choque, varios presentes intentaron perseguir a la camioneta con el objetivo de pedirle explicaciones al presunto responsable y obtener alguna respuesta sobre el daño causado. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia pública realizada por la víctima, el conductor de la camioneta aceleró y se alejó rápidamente del sitio, complicando cualquier intento de diálogo o conciliación directa en ese mismo momento.

Un aspecto relevante dentro de la denuncia presentada es la posible condición en la que se encontraba el conductor que huyó. El propietario afectado manifestó su sospecha de que dicha persona estaba aparentemente bajo los efectos del alcohol al momento del choque, aunque esta afirmación no ha podido ser confirmada por ninguna autoridad hasta el momento y solo constituye parte de la versión inicial de la denuncia.

Actualmente, el dueño del Tesla espera que los registros de las cámaras instaladas en su vehículo permitan identificar de manera precisa al conductor y esclarecer cómo ocurrieron realmente los hechos, para que las autoridades puedan actuar en consecuencia.

¿Cómo pueden ayudar las cámaras de un Tesla en casos de choque con fuga?

Las cámaras que equipan los vehículos Tesla registran de manera automática lo que ocurre alrededor del auto, lo que puede ser clave para identificar vehículos, placas o incluso personas involucradas en casos como el choque con fuga denunciado en el barrio Calarcá. Estos registros facilitan la recolección de evidencia visual que puede respaldar denuncias formales y ayudar en investigaciones.

¿Qué significa un choque con fuga y cuáles son sus implicaciones legales?

Un choque con fuga ocurre cuando un conductor que ha ocasionado un accidente vial no se detiene a responder por el daño causado, sino que abandona el lugar. Esta situación puede acarrear sanciones legales graves, ya que implica evasión de responsabilidad y, en algunos casos, agravantes como posible conducción bajo influencia de alcohol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z