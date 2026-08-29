Desde que aterrizó en Colombia, Tesla ha liderado las ventas en el país, pues muchas personas se movilizaron hacia los carros eléctricos con una marca que es reconocida mundialmente por todo lo que ofrece.

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(Ver también: Cómo es el nuevo carro de Tesla: ya está en producción y no tiene volante ni pedales)

Y es que lo primero que sorprendió de gran manera fue el precio, pues pese a tener tanta tecnología, reconocimiento y más, sus vehículos son bastante competitivos con respecto a las otras opciones que hay en el mercado nacional.

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Ahora, muchos compradores igual se llevaron una sorpresa y cierta desilusión al conocer que una de las funciones más reconocidas de la marca, la conducción automática y autónoma, no estaban disponibles, pero eso cambió en las últimas horas.

Cuánto cuesta activar el FSD de Tesla

Desde este viernes, 28 de agosto, Tesla activó la opción de que las personas paguen para obtener la función ‘Full Self-Driving’ (FSD) o conducción autónoma total, lo cual le permitirá al vehículo moverse sin necesidad de que el conductor haga cualquier movimiento.

Ahora, esto no es algo que todos los conductores puedan usar, puesto que para activarlo toca pagar 383.999 pesos mensuales para que funcione.

FSD Subscription is live in Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/bnaZEAygVt — parin (@parin_ajmera) August 28, 2026

Cabe destacar que los vehículos usan esta opción según lo que va aprendiendo en cuanto a calles y demás, por lo que las primeras funciones aún no están tan bien desarrolladas.

Es más, un creador de contenido ya probó la función y, además de causarle un susto, también quedó en evidencia que todavía no funciona al 100 %, como sí pasa en Estados Unidos o Europa.

Esta fue la prueba:

Más allá de esto, los dueños de estos vehículos estaban esperando con ansias esta opción, puesto que la idea de que el carro se maneje de forma autónoma siempre ha llamado la atención.

(Ver también: Tesla salió del podio de importante escalafón y fue superado por marcas vendidas en Colombia)

Sin embargo, las autoridades deben poner leyes al respecto para determinar en qué momentos, lugares y demás está permitido usar esta opción, teniendo en cuenta que en Colombia hay peatones, bicicletas, motos y demás que hacen que la conducción deba ser mucho más responsable y que el conductor deba estar más pendiente.

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