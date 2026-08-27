Comprar un Toyota podría ser más barato en Colombia en el futuro, aunque por ahora se trata solo de una posibilidad. El Gobierno Nacional le hizo una propuesta a la compañía japonesa que, de avanzar, podría cambiar la forma en la que la marca opera en el país.

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La idea es que Toyota no solo venda sus vehículos en Colombia, sino que también pueda ensamblar algunos de ellos en territorio nacional, especialmente modelos híbridos y eléctricos.

La propuesta fue presentada por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, durante una reunión con Hiroshi Nanbu, uno de los directivos de Toyota, en Japón.

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Y aunque la noticia puede generar expectativa entre quienes están pensando en comprar un carro de la marca, hay que hacer una precisión: Toyota todavía no ha dicho que vaya a construir una fábrica en Colombia.

¿Los Toyota podrían bajar de precio?

Una eventual producción local podría tener efectos sobre los precios, pero no significa que los vehículos vayan a bajar de precio automáticamente.

Si una parte del proceso de fabricación o ensamblaje se hace en Colombia, podrían reducirse algunos costos relacionados con la importación de vehículos terminados. Sin embargo, el precio final también depende de factores como impuestos, transporte, piezas, tecnología, costos de producción y las condiciones del mercado.

Por eso, por ahora no es posible decir cuánto costarían los Toyota si la compañía llegara a fabricar vehículos en Colombia. Lo que sí busca el Gobierno es que la marca evalúe la posibilidad de instalar una operación industrial que permita ensamblar carros híbridos y eléctricos.

Ahora, la propuesta no llega de la nada. Toyota lleva más de 50 años relacionada con el mercado colombiano y es una de las marcas que se ha ganado un lugar entre los compradores del país, especialmente por la percepción de calidad, confiabilidad y duración de sus vehículos.

Actualmente, la compañía comercializa en Colombia diferentes modelos y tecnologías de electrificación. El Gobierno pretende que esa presencia pueda crecer hasta llegar a una etapa de producción o ensamblaje nacional.

La propuesta incluye tres frentes: fabricar o ensamblar vehículos híbridos y eléctricos, ampliar la infraestructura para cargarlos y fortalecer a las empresas colombianas que puedan convertirse en proveedoras de la industria.

Por ahora, lo único confirmado es que el Gobierno colombiano puso la propuesta sobre la mesa durante su encuentro con representantes de la compañía.

Si Toyota acepta estudiar el proyecto y las condiciones resultan favorables, Colombia podría entrar a competir por una inversión que llevaría una parte de la producción de vehículos electrificados al país.

Gobierno también busca más negocios con Japón

El acercamiento con Toyota hace parte de una agenda más grande que Colombia adelanta con Japón.

Durante su visita, el ministro Gómez Amín también habló con autoridades japonesas sobre la posibilidad de retomar las negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica entre ambos países.

La intención es abrir nuevas oportunidades para Colombia en áreas como inversión, agroindustria y tecnología.

(Ver también: Toyota quiere entrar en carrera con Tesla y lanzó nuevo carro eléctrico; ¿cuánto cuesta?)

Por ahora, entonces, quienes quieren comprar un Toyota no deberían esperar una rebaja inmediata. La eventual llegada de una fábrica apenas es una propuesta y todavía depende de que la compañía japonesa decida avanzar con el proyecto.

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