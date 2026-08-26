Una alerta de seguridad mantiene en el radar a más de 100.000 vehículos que circulan por las carreteras de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) volvió a llamar la atención de los propietarios para que revisen si sus automóviles tienen pendiente el cambio de un componente de los ‘airbags’ que podría representar un grave riesgo en caso de accidente.

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El llamado está relacionado con determinados infladores de ‘airbags’ de la marca Takata, un problema de seguridad que ha sido identificado durante años en diferentes países y que ha dejado víctimas mortales y personas lesionadas.

Andrés Prada, de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC, explicó en declaraciones recogidas por Blu Radio que actualmente existen más de 2.000 campañas de seguridad activas para vehículos en Colombia. Estos procesos, conocidos como ‘recalls’, buscan que los propietarios lleven sus automóviles a los talleres autorizados para solucionar las fallas identificadas.

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La situación con los airbags Takata no es nueva. La campaña de seguridad comenzó en Colombia en 2013 y, desde entonces, las autoridades han insistido en la necesidad de que los conductores consulten si sus vehículos hacen parte de los lotes afectados.

En agosto de 2025, la SIC reportó que todavía había más de 115.000 vehículos en el país con ‘airbags’ Takata que debían ser reemplazados. El registro acumulaba entonces 155.666 automóviles afectados, de los cuales 49.251 ya habían recibido atención.

Entre las marcas con vehículos incluidos en las campañas estaban Mazda, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru, Jeep, BMW, Ford, Dodge, Audi, Fiat y Chrysler.

La SIC ha aclarado que esto no significa que todos los ‘airbags’ Takata sean defectuosos. El problema está asociado con determinados infladores instalados en vehículos y lotes específicos, por lo que cada propietario debe verificar de manera individual si su automóvil aparece en una campaña vigente.

¿Por qué un ‘airbag’ defectuoso puede ser peligroso?

El componente señalado es el inflador, una pieza que interviene en el despliegue del ‘airbag’ cuando se presenta una colisión.

De acuerdo con la explicación de la SIC, algunos infladores pueden deteriorarse después de estar expuestos durante largos periodos a condiciones de alta humedad. Si el dispositivo se activa durante un accidente, la presión que se produce en su interior podría ser excesiva y provocar la ruptura de la carcasa.

El riesgo está en que esa ruptura puede hacer que fragmentos metálicos sean expulsados hacia el habitáculo del vehículo y ocasionen lesiones graves a los ocupantes.

El problema ha tenido consecuencias a nivel internacional. En Estados Unidos, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha vinculado los infladores defectuosos de Takata con 28 muertes y más de 400 personas lesionadas. El balance mundial supera las 35 víctimas mortales.

Cuánto cuesta cambiar el repuesto

Los propietarios no deben pagar por la reparación cuando su vehículo está incluido en una campaña de seguridad. El reemplazo del componente debe efectuarse de manera gratuita en los canales autorizados por la marca.

La condición aplica incluso en casos en los que el automóvil fue comprado de segunda mano, ya no se encuentra en garantía o pertenece a una persona diferente de quien lo adquirió originalmente.

Además, que exista un ‘recall’ no significa necesariamente que todo el vehículo deba ser retirado. En este tipo de casos, la solución puede consistir únicamente en sustituir la pieza identificada como defectuosa.

¿Cómo verificar si un vehículo está afectado?

Los propietarios pueden consultar las campañas vigentes en el Portal de Seguridad del Producto de la SIC o comunicarse directamente con la marca y un concesionario autorizado.

Para hacer la consulta es recomendable tener disponible el VIN del automóvil, un código de identificación de 17 caracteres que aparece en la documentación del vehículo.

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Si el carro figura dentro de una campaña pendiente, el siguiente paso es contactar al concesionario autorizado para programar la intervención. El llamado de las autoridades es a no dejar pasar el aviso, teniendo en cuenta que se trata de un elemento de seguridad diseñado precisamente para proteger a los ocupantes en caso de una colisión.

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