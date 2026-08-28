Colombia avanza con fuerza en el mercado automotor regional y está cerca de ingresar al cuarto lugar en ventas de vehículos nuevos, desplazando a Chile. Entre enero y julio de 2026 se comercializaron 186.535 carros nuevos en el país, con un crecimiento cercano a 45%, muy superior al 2,7% registrado por el mercado chileno.

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La diferencia entre ambos países era de apenas 628 unidades a julio, por lo que se prevé que Colombia cierre el año por encima de Chile.

El mercado regional es liderado ampliamente por Brasil, con 1,6 millones de vehículos vendidos, seguido de México, con 904.468, y Argentina, con 336.313. Chile ocupa temporalmente el cuarto puesto y Colombia el quinto.

Más abajo aparecen Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Venezuela y República Dominicana.

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Aunque el desempeño colombiano es positivo, Aconauto advierte que existen factores que podrían dificultar la continuidad de este crecimiento.

Uno de ellos es el bajo nivel de motorización del país: se venden apenas 3,8 vehículos por cada 1.000 habitantes, lo que ubica a Colombia en el puesto 11 regional. En contraste, Uruguay registra 18,6 vehículos por cada 1.000 habitantes, Chile 15,9 y Brasil 12,4.

El gremio también cuestiona la sostenibilidad del actual ritmo de consumo. Según Aconauto, parte del crecimiento económico y de las compras de vehículos estaría relacionado con un aumento temporal de la liquidez generado por contratos públicos suscritos desde finales de 2025.

Como muchos de estos contratos son de carácter excepcional, el impulso podría disminuir cuando se reduzca el gasto público.

Para sostener la expansión, Aconauto propone implementar estímulos a la demanda, como créditos blandos y programas de reposición de vehículos antiguos, teniendo en cuenta que la edad promedio del parque automotor supera los 21 años.

También plantea reducir impuestos y aranceles, modificar el esquema de chatarrización para camiones y eliminar determinados aportes asociados a la compra de vehículos nuevos.

Con estas medidas, el sector busca mantener el mercado por encima de 300.000 unidades anuales y consolidar el crecimiento observado durante 2026.

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