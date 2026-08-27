Comprar un carro eléctrico o híbrido puede representar una inversión importante, pero algunos propietarios en Colombia tienen la posibilidad de acceder a beneficios tributarios relacionados con la adquisición de estos vehículos, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la normativa.

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(Vea también: Si quiere comprar carro eléctrico, se viene feria en Bogotá con cariño al bolsillo equivalente a $ 2 millones)

El tema volvió a llamar la atención luego de que el creador de contenido especializado en carros Sebastián Alfonso (@Seebascars) explicara en sus redes sociales cuáles son, según las certificaciones que ha gestionado una empresa especializada, los cinco modelos que más aparecen en estos trámites.

El listado incluye vehículos que se han vuelto populares en el mercado colombiano y que pertenecen a categorías de movilidad eléctrica o híbrida.

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La posibilidad de acceder a los beneficios, sin embargo, no depende simplemente de tener uno de estos cinco carros. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) señala que es necesario solicitar el certificado correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos para el incentivo.

Estos son los 5 carros con los que le podrían devolver plata

De acuerdo con lo explicado por Alfonso, los cinco modelos con los que más se han certificado vehículos mediante la empresa que mencionó en su publicación son:

5. Hyundai Tucson híbrida

La SUV de Hyundai aparece en el quinto lugar del listado. Se trata de uno de los modelos híbridos que hacen parte de la oferta disponible en Colombia.

4. BYD Seagull

El pequeño vehículo eléctrico de BYD ocupa el cuarto lugar. El modelo se ha convertido en uno de los referentes de los carros eléctricos de entrada en el mercado colombiano.

3. Toyota Corolla Cross híbrida

La SUV híbrida de Toyota aparece en la tercera posición. Este modelo combina un motor de combustión con un sistema eléctrico y es uno de los vehículos de este tipo con mayor presencia en el país.

2. BYD Yuan Up

Otro modelo de BYD aparece en el segundo lugar del listado. El Yuan Up es un vehículo completamente eléctrico y hace parte de la creciente oferta de carros de cero emisiones en Colombia.

1. Tesla Model Y

El primer puesto corresponde al Tesla Model Y, uno de los vehículos eléctricos de mayor reconocimiento en el mercado nacional.

Es importante precisar que este listado corresponde a los modelos que, según la información divulgada por Sebastián Alfonso, más han sido de los mmás certificados. Eso no significa que sean los únicos vehículos que pueden acceder a los incentivos.

De hecho, la UPME tiene un procedimiento específico para solicitar el certificado de incentivos tributarios para vehículos eléctricos e híbridos.

Cuánta plata podría recuperar el dueño de un carro eléctrico o híbrido

Uno de los puntos que más llama la atención del contenido es el dinero que podría representar el beneficio tributario.

Sebastián Alfonso puso como ejemplo una persona que haya comprado un vehículo por 150 millones de pesos y señaló que la devolución relacionada con el IVA podría representar alrededor de 7,5 millones de pesos.

Ese cálculo debe entenderse únicamente como un ejemplo y no como una suma que todos los propietarios vayan a recibir. Como dice el experto, vale la pena revisar.

Acá, el video completo:

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