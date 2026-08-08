Los vehículos eléctricos e híbridos siguen ganando espacio en el mercado colombiano, y Bogotá será escenario de una nueva vitrina para quienes están pensando en cambiar de carro.

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Del 20 al 23 de agosto se hará la segunda edición de la ExpoFeria de Vehículos Eléctricos e Híbridos en el Centro Comercial Carrera, donde los visitantes podrán conocer diferentes modelos, tecnologías y soluciones relacionadas con la movilidad sostenible.

Durante cuatro días, el evento reunirá fabricantes y empresas vinculadas con el sector automotor, además de propuestas relacionadas con infraestructura de carga, accesorios y servicios especializados.

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La programación también contempla una agenda académica con expertos nacionales e internacionales, quienes abordarán asuntos relacionados con transición energética, innovación automotriz, infraestructura de recarga, inteligencia artificial aplicada a la movilidad y tendencias de la industria.

La primera edición de la feria se realizó en agosto de 2025 y contó con la participación de marcas como GAC, BYD, JAC, Cupra, MG, Ford, Chevrolet y smart, entre otras. El evento fue presentado como una vitrina para acercar al público colombiano a las alternativas de movilidad eléctrica e híbrida.

Estas son las marcas que estarán en la ExpoFeria

La segunda edición tendrá una amplia representación de fabricantes y marcas del sector automotor.

Entre las compañías anunciadas por la organización están:

GAC

Chery

Riddara

Jetour

JMEV

Deepal

MHero

Voyah, Kia

Chevrolet

Citroën

Auteco

smart

Volvo

Cupra

MG

Audi

Volkswagen

Hyundai

Ford

Dongfeng.

La oferta permitirá que los asistentes puedan comparar diferentes tecnologías y modelos en un mismo lugar, especialmente en momentos en que los vehículos electrificados han aumentado su presencia dentro del mercado colombiano.

La feria no estará limitada a la exhibición de automóviles. También participarán compañías dedicadas a la infraestructura de carga, tecnología y servicios especializados, con espacios destinados a explicar cómo funciona el ecosistema necesario para utilizar un vehículo eléctrico.

Uno de los atractivos será precisamente la posibilidad de conocer soluciones de recarga y resolver dudas relacionadas con autonomía, costos de operación y funcionamiento de los vehículos.

La organización también anunció una agenda académica que incluirá conversaciones sobre transición energética, economía circular, innovación automotriz e inteligencia artificial aplicada al sector.

De esta manera, el encuentro busca funcionar tanto como vitrina comercial para quienes están pensando en comprar un vehículo como espacio de información para quienes todavía tienen dudas sobre la movilidad eléctrica.

Compradores recibirán bono de 1.000 kWh (2 millones de pesos) de carga

Uno de los principales incentivos de esta edición estará dirigido directamente a las personas que compren un vehículo eléctrico durante la feria.

El Centro Comercial Carrera anunció que entregará a cada comprador un bono equivalente a 1.000 kWh de recarga gratuita para su vehículo.

De acuerdo con la organización, este beneficio representa un ahorro superior a 2 millones de pesos en costos de energía, aunque el valor real del ahorro dependerá del consumo del vehículo y de las tarifas aplicables a la recarga.

La promoción ya había sido utilizada como uno de los atractivos de la primera edición de la ExpoFeria. En 2025, el organizador anunció un beneficio de 1.000 kWh o seis meses de uso gratuito, lo que ocurriera primero.

Para esta segunda edición, la organización vuelve a poner la recarga gratuita como uno de sus principales argumentos para quienes estén evaluando la compra de un carro eléctrico.

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