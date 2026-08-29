El presidente Abelardo de la Espriella anunció un paquete de medidas con el que busca reducir los costos que enfrentan los conductores colombianos por multas, cursos de comparendos, licencias de conducción, fotomultas y otros trámites relacionados con la movilidad.

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A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que pretende “meterle la mano de frente” a los que considera abusos y sobrecostos que afectan el bolsillo de los ciudadanos.

Una de sus principales propuestas consiste en reducir hasta en 50 % el valor de las multas de tránsito. De la Espriella señaló que las sanciones deben ser proporcionales y no convertirse en una carga económica excesiva para las familias.

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El presidente también anunció cambios en los cursos para obtener descuentos en las multas. Su intención es eliminar el requisito conocido como “casa cárcel” para habilitar los Centros Integrales de Atención y reducir en 25 % el costo de estos cursos. Además, buscará que las autoridades de tránsito puedan impartirlos directamente.

Otro de los puntos está relacionado con las licencias de conducción. El Gobierno plantea revisar y reducir su costo, eliminar cobros que considere innecesarios y aumentar su vigencia a ocho o diez años.

Las fotomultas también están en la mira. De la Espriella aseguró que endurecerá los controles para autorizar estos sistemas y establecerá parámetros para la calibración de los equipos, con el propósito de evitar sanciones derivadas de mediciones defectuosas.

El mandatario también ordenó revisar el funcionamiento del Runt y el Simit, con el objetivo de detectar posibles duplicidades y buscar reducir las tarifas asociadas a estos sistemas.

Finalmente, anunció una revisión del costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluida la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para los vehículos nuevos.

Voy a meterle la mano de frente a los abusos y sobrecostos que hoy golpean el bolsillo de millones de conductores colombianos. Voy a proponer al Congreso reducir hasta en un 50 % el valor actual de las multas de tránsito. Una infracción debe tener una sanción proporcional; no… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 29, 2026

En respuesta al mensaje del presidente, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó el plan con el cual esperan cumplir la decisión que llega desde la Casa de Nariño.

Según la ministra, estas son las acciones que se van a tomar:

Redactar el borrador de una reforma integral al Código de Tránsito para revisar el valor de las multas, los cobros del Runt y el Simit, los costos de los cursos, la vigencia de las licencias y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica. Endurecere, mediante resolución, los requisitos para autorizar cámaras de fotodetección: deben salvar vidas, no recaudar. Desmontar la hiperregulación y simplificaremos trámites para tener reglas justas, costos razonables y un Estado más eficiente y al servicio de la gente.

Este fue su mensaje:

Presidente, ¡manos a la obra! 🇨🇴 Colombia no puede seguir rigiéndose por un Código de Tránsito desconectado de la realidad y de la capacidad económica de nuestra gente. Hoy, un ciudadano puede terminar pagando más de un salario mínimo entre multas, intereses, patios y grúas, e… https://t.co/2yC0Re3CGj — Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) August 29, 2026

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