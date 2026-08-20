Los conductores que transitan por la calle 63 de Bogotá deberán tener en cuenta una nueva restricción que ya comenzó a operar en uno de los corredores más importantes de la ciudad. La Secretaría de Movilidad habilitó un carril destinado principalmente al transporte público para facilitar el desplazamiento de los buses del SITP.

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La medida funciona inicialmente entre las carreras 68 y 112, en ambos sentidos, aunque el plan contempla que posteriormente abarque el corredor comprendido entre la avenida Caracas y la carrera 122. La restricción tiene vigencia durante todo el día, incluidos sábados, domingos y festivos.

Esto significa que quienes se movilizan en carros particulares, motocicletas, taxis y vehículos de transporte especial no podrán utilizar normalmente ese espacio de la vía. El objetivo es darle mayor fluidez a las 46 rutas del SITP que circulan por ese tramo y que transportan a miles de pasajeros.

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Sin embargo, existen situaciones en las que los vehículos particulares y las motos sí podrán ingresar. Entre ellas están los giros hacia la derecha, el acceso a viviendas, establecimientos o parqueaderos y el ascenso o descenso de pasajeros, siempre que estas maniobras no se realicen en los lugares destinados específicamente como paraderos del transporte público.

Los cambios también contemplan un periodo de adaptación para los conductores. Del primero al 20 de septiembre, quienes incumplan la nueva disposición recibirán comparendos pedagógicos. Después de esa fecha, es decir, desde el 21 de septiembre, comenzarán a aplicarse las sanciones económicas correspondientes.

La decisión se tomó en medio de la alta demanda que tiene este corredor y de las afectaciones provocadas por diferentes obras de infraestructura. De acuerdo con Movilidad, alrededor de 1,9 millones de viajes se realizan diariamente por la calle 63 y, durante las horas de mayor demanda, más de 170 buses movilizan a cerca de 7.000 pasajeros en el tramo intervenido.

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