Cada día en Colombia se ponen miles de multas de tránsito a los conductores que cometen alguna infracción en las vías del país, pues por pasarse semáforos en rojo, exceder los límites de velocidad, quedarse parados en las cebras y más se les pone un comparendo a las personas.

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(Ver también: Conductores recibirán multa de más de $ 800.000 por infracción que incumplen los acompañantes)

Sin embargo, para que el golpe no sea tan fuerte, hay un beneficio y es que los que pagan en los primeros días tienen el 50 % de descuento siempre y cuando hagan un curso pedagógico, que es lo que suelen hacer los conductores para que las finanzas no sufran tanto.

Ahora, muchos conductores se estaban haciendo pasar por otros para hacer el curso y eso lo detectaron las autoridades, por lo que desde los próximos días habrá un cambio importante.

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Tal como quedó consignado en la resolución 8863 del 16 de julio de 2026, ahora se debe implementar el Sistema de Control y Vigilancia tanto en los Centros Integrales de Atención como en los Organismos de Tránsito.

En lo que consiste este sistema es que haya un reconocimiento facial, verificación de identidad con la bases de datos de la Registraduría y cotejo dactilar para verificar la identidad de las personas y que así no haya más suplantación en los cursos.

Esta medida, especialmente en los Centros Integrales de Atención, comenzarán a aplicar desde el próximo 3 de agosto, mientras que para los Organismos de Tránsito comenzará a aplicar desde el 16 de septiembre.

De esta manera, lo que se pretende es que quienes hacen el curso sean realmente los que cometieron la multa, recordando que la idea de estos cursos es que los conductores se concienticen y así no cometan más infracciones en el futuro.

(Ver también: Se salvarían muchos: tumbarían 35.000 fotomultas en Bogotá, Medellín y más ciudades)

Además, también compromete a los centros de cursos para que actualicen sus sistemas y así haya mejor verificación.

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