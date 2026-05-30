Un verdadero salvavidas podría llegar para miles de conductores en Colombia luego de que la Superintendencia de Transporte anunciara la apertura de investigaciones contra 12 organismos de tránsito del país. La razón: presuntas irregularidades en la imposición de comparendos a través de las famosas cámaras de fotodetección, las cuales estarían operando sin cumplir los requisitos de ley.

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Según la entidad nacional, las autoridades locales habrían estado multando a los ciudadanos utilizando sistemas automáticos y semiautomáticos (SAST) sin contar con las autorizaciones vigentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial o, peor aún, con los permisos vencidos.

Ciudades donde investigan las fotomultas en Colombia

El golpe de la Supertransporte toca a las principales capitales del país. Entre las secretarías que entraron bajo la lupa del grupo élite de inspección se encuentran:

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Bogotá (Secretaría Distrital de Movilidad)

Medellín (Secretaría de Movilidad)

Bello (Antioquia)

Santa Marta (Magdalena)

Valledupar (Cesar)

Cartago (Valle del Cauca)

Barrancabermeja (Santander)

Aguachica (Cesar)

El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, fue tajante al explicar que con esto se busca frenar abusos: “Evidenciamos irregularidades que están afectando el bolsillo de los ciudadanos que han sido multados mediante cámaras. Buscamos aliviar el impacto causado a miles de usuarios”.

Aunque la investigación es nacional, el caso que más escandalo ha desatado es el de Valledupar. De acuerdo con el expediente de la Supertransporte, más de 35.000 comparendos electrónicos podrían quedar totalmente sin validez.

Esas fotomultas bajo sospecha fueron impuestas por la Secretaría de Tránsito de esa ciudad entre el 15 de marzo de 2024 y el 14 de agosto de 2025. Al parecer, durante todo ese año y medio, el organismo operó las cámaras sin la autorización obligatoria del Ministerio de Transporte para hacer controles en la vía, por lo que los conductores sancionados en esas fechas podrían salvarse de pagar.

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