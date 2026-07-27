La controversia por el conductor del Chevrolet Spark azul que intentó subir su vehículo a un puente peatonal sigue creciendo. Luego de que el video se hiciera viral en redes sociales, se conoció que el automovilista podría enfrentar dos nuevas sanciones por la maniobra, las cuales se sumarían a las multas que ya registra en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información conocida, el conductor ya tiene dos comparendos impuestos por la Secretaría de Tránsito de Villavicencio. Uno corresponde a la infracción C31, por no acatar señales o requerimientos de los agentes de tránsito, con un valor pendiente de $1.266.210. El otro fue impuesto por la infracción D12, relacionada con el uso del vehículo para un servicio distinto al autorizado, cuya sanción asciende a $2.532.420. A esto se suma una multa de la Secretaría de Movilidad de Bogotá por la infracción C14, que sanciona transitar por sitios restringidos, por un valor de $635.169.

(Vea también: Identifican a dueño del Spark azul que quiso cruzar puente peatonal con el carro: tiene otro lío grande)

Ahora, el conductor podría recibir dos nuevas multas por el video en el que aparece intentando subir nuevamente el automóvil a un puente peatonal ubicado en la calle 26 con carrera 68, en Bogotá. La primera correspondería a la infracción D05, que castiga circular con un vehículo por zonas exclusivas para peatones, como andenes o puentes peatonales.

Lee También

Según la tabla de autoliquidación de infracciones vigente para 2026, esta conducta tiene una sanción económica de 104,56 unidades de valor tributario, equivalente a $1.266.222. Además, las imágenes muestran que las placas del vehículo estaban cubiertas, una conducta que también es sancionada por el Código Nacional de Tránsito mediante la infracción B03.

En este último caso, la norma establece una multa de 27,88 unidades de valor tributario, equivalente a $337.627, para quienes conduzcan con placas ocultas, alteradas, en mal estado o con elementos que impidan su identificación. Ambas conductas quedaron registradas en el video que circuló ampliamente en plataformas digitales.

(Lea también: Dueño del Spark azul que trató de cruzar un puente peatonal puso el pecho: “Es un acto salvaje”)

Si las autoridades imponen estas nuevas sanciones, el conductor acumularía un total cercano a los $7.303.870 entre las multas ya registradas en el Simit y las que podrían derivarse del intento de subir el vehículo al puente peatonal y de circular con las placas cubiertas, una maniobra que ha sido ampliamente rechazada por poner en riesgo la seguridad de los peatones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.