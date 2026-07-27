Olímpica anunció una inversión superior a 42 millones de dólares para fortalecer su operación en Colombia como parte de la celebración de sus 73 años de trayectoria.

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Los recursos estarán destinados a la modernización de 25 tiendas, la apertura de 12 nuevos almacenes y la transformación tecnológica de la compañía, con el objetivo de mejorar la experiencia de compra de los clientes y aumentar la eficiencia operativa.

Del total de la inversión, cerca de 24 millones de dólares se destinarán a la expansión y renovación de su red de puntos de venta, mientras que aproximadamente 18 millones de dólares financiarán proyectos tecnológicos, incluyendo la actualización de plataformas operativas y la incorporación de herramientas digitales para optimizar procesos internos.

Las inversiones beneficiarán a ciudades como Bogotá, Chía, Barranquilla, Cartagena, Cali, Valledupar, Popayán, Pereira, Santa Marta, Armenia e Ibagué, donde se ejecutarán las aperturas y remodelaciones antes de finalizar el año.

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El presidente de Olímpica, José Manuel Carbonell, aseguró que estas iniciativas reflejan el compromiso de la compañía con la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento regional.

Como parte de la celebración, la empresa también entregará 10.000 desayunos a más de 600 niños en alianza con bancos de alimentos y lanzará promociones especiales para sus clientes, incluyendo descuentos en un reloj inteligente y un aire acondicionado de su marca Olimpo.

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