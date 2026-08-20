Una niña de 5 años fue rescatada por las autoridades de una vivienda ubicada en el barrio Caldas, en la localidad de Bosa, Bogotá, luego de que habitantes del sector alertaran sobre la situación en la que se encontraba la menor.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía, el aviso de la comunidad permitió que uniformados del CAI Brasilia llegaran hasta el inmueble para verificar lo que estaba ocurriendo.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a la niña asomada por la ventana de un tercer piso. Según el reporte preliminar, la menor presentaba aparentes condiciones precarias de aseo y manifestó que no había recibido la alimentación correspondiente.

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La información recopilada inicialmente por las autoridades señala que los padres de la niña habrían salido de la vivienda durante la tarde y la menor habría quedado sola en el inmueble.

🔴 Gracias al llamado de la comunidad y a la intervención de la Policía, una niña de 5 años fue rescatada de una vivienda ubicada en el barrio Caldas, en la localidad de Bosa, donde, al parecer, se encontraba sola y en condiciones de abandono. Conozca más información del caso en… pic.twitter.com/UolkzcbzVp — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 20, 2026

Además, la puerta de acceso permanecía asegurada, por lo que los uniformados no pudieron ingresar directamente a la vivienda para verificar las condiciones en las que se encontraba la pequeña.

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Ante el riesgo para su integridad y la imposibilidad de acceder por la entrada principal, la Policía solicitó el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Los organismos de emergencia coordinaron un operativo para ingresar al inmueble y lograron extraer a la niña de manera segura a través de una ventana del tercer piso.

La menor fue puesta a salvo y posteriormente quedó bajo la protección de las autoridades competentes. Una vez finalizado el rescate, la Policía activó la ruta de atención integral destinada a garantizar la protección y el restablecimiento de los derechos de la menor.

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