La Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación capturaron a Juan Moreno Pinzón, señalado como presunto responsable de la muerte de un bebé de 20 meses en Cundinamarca.

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La captura fue confirmada por el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, quien informó que el hombre es señalado como el presunto agresor y padrastro de Noha Iván Rojas Colorado.

El pequeño falleció en la madrugada de este sábado en el Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI), en Bogotá, donde permanecía internado después de ser remitido desde otros centros asistenciales debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Moreno Pinzón será puesto a disposición de la Fiscalía para avanzar en el proceso de judicialización por el delito de homicidio agravado, de acuerdo con la información entregada por el gobernador.

Bebé llegó al hospital con graves signos de violencia

La historia comenzó el pasado 6 de agosto, cuando el niño fue llevado al hospital de Anolaima.

Según el reporte médico citado por la Gobernación de Cundinamarca, el bebé ingresó con aparentes marcas de violencia en diferentes partes de su cuerpo y en un delicado estado de salud.

Debido a la gravedad de su condición, fue remitido posteriormente al Hospital San Rafael de Facatativá, donde recibió atención por parte de un equipo multidisciplinario.

Los profesionales encontraron un trauma craneoencefálico severo, además de traumatismos contundentes en diferentes zonas de su cuerpo. El reporte médico también señaló una alta probabilidad de que las lesiones estuvieran relacionadas con un posible caso de abuso sexual y violencia física.

Por la gravedad de su estado, el pequeño fue trasladado posteriormente a Bogotá para recibir atención especializada en el HOMI.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Noha Iván falleció durante la madrugada del sábado.

Capturaron al padrastro señalado como presunto agresor

Tras conocerse el caso, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer qué ocurrió con el bebé y determinar quién sería el responsable de las lesiones que terminaron provocando su muerte.

El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó posteriormente la captura de Juan Moreno Pinzón, a quien las autoridades señalan como presunto agresor y padrastro del niño.

“Fue capturado Juan Moreno Pinzón, señalado como el presunto agresor y padrastro del menor, por el delito de homicidio agravado”, informó el mandatario.

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