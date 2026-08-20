Por: El Espectador

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Una dramática situación se registró recientemente en el barrio Caldas, en la localidad de Bosa, donde una niña de 5 años fue rescatada tras ser encontrada sola y en condiciones precarias dentro de una vivienda. El hecho, que fue reportado inicialmente por los propios vecinos, puso en evidencia una presunta situación de abandono. La comunidad alertó a las autoridades al observar a la menor asomada por la ventana de un tercer piso, lo que generó preocupación por su integridad y seguridad, especialmente por el riesgo inminente de caída debido a la altura de la vivienda.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, al llegar los uniformados del Comando de Atención Inmediata (CAI) Brasilia, evidenciaron el delicado estado en que se encontraba la niña, quien presentaba condiciones de aseo deficientes y, según narró, tampoco había recibido alimentación. Los vecinos manifestaron que los padres de la menor habrían salido desde horas de la tarde, dejando la vivienda cerrada y asegurada con la niña en su interior. Ante la imposibilidad de ingresar por la puerta principal y considerando el peligro al que estaba expuesta la menor, la Policía solicitó el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos.

El trabajo conjunto de los equipos de emergencia permitió extraer a la niña de manera segura a través de la ventana y proceder, de inmediato, con la activación de la ruta de atención de emergencia para asegurar su protección. Posteriormente, la Policía puso a la menor bajo custodia de la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia, unidad encargada de salvaguardar los derechos de niños y adolescentes, y fue trasladada al Centro Especializado Revivir, donde se inició el proceso formal para el restablecimiento de sus derechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen actuaciones adicionales contra los padres o si se han determinado responsabilidades ante esta situación. Por su parte, la Policía hizo énfasis en la importancia de denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo a menores, invitando a la ciudadanía a utilizar la línea 123 o acudir al CAI más cercano en caso de identificar situaciones sospechosas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hizo la Policía para rescatar a la niña presuntamente abandonada en Bosa?

La Policía acudió al llamado de la comunidad, evidenció la situación de riesgo y, ante la imposibilidad de ingresar por la puerta, pidió el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos. Juntos, los equipos de emergencia lograron rescatar a la niña a través de la ventana y la entregaron a la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia para iniciar la ruta de atención y restablecimiento de derechos.

¿Qué significa la ruta de atención para preservar los derechos de los niños en Colombia?

La ruta de atención hace referencia al conjunto de procedimientos activados por las autoridades, como la Policía y entidades de protección, para resguardar la seguridad y los derechos de un menor de edad en situaciones de vulnerabilidad. Incluye traslado a un centro especializado y el inicio de trámites para restablecer derechos fundamentales como el cuidado, la alimentación y la protección.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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