Un hecho de violencia ocurrido durante la noche de este martes 19 de agosto causó alarma entre habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, luego de que un hombre fuera asesinado dentro de una bolirana.

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El caso se registró en el establecimiento ‘La Oficina’, ubicado en la carrera 18A #72B Sur, en el barrio La Estrella. La víctima fue identificada como Jaime Ramírez, de 42 años, de acuerdo con la información preliminar conocida sobre el hecho por ‘Gatonoticias’.

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Según versiones recopiladas en el lugar, Ramírez se encontraba dentro del establecimiento compartiendo y jugando bolirana cuando ocurrió el ataque.

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Los primeros testimonios señalan que la víctima llevaba pocos minutos en el sitio cuando un hombre ingresó al establecimiento y habría despertado sospechas entre algunos de los presentes por su comportamiento.

De acuerdo con esas versiones, el sujeto se acercó a Ramírez y, sin que se conozca hasta el momento qué habría motivado la agresión, sacó un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades. El hombre quedó gravemente herido dentro del establecimiento. Pese a la situación, falleció en el lugar como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

De manera preliminar, se ha señalado que Ramírez sería taxista, aunque este dato deberá ser confirmado por las autoridades dentro de las verificaciones que se adelantan sobre su identidad y actividad laboral.

Los disparos provocaron momentos de pánico entre las personas que se encontraban en la bolirana. Varios clientes y trabajadores abandonaron rápidamente el lugar ante el temor de que el ataque continuara.

El presunto responsable, entretanto, habría escapado del sitio y hasta el momento no se reporta su captura. Las autoridades trabajan para establecer quién estaría detrás del homicidio y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el ataque.

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Después de conocerse el crimen, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegaron al establecimiento para realizar la inspección técnica del cuerpo y adelantar la recolección de elementos que puedan servir para esclarecer lo ocurrido.

Los investigadores también deberán avanzar en la recopilación de testimonios y en la verificación de posibles cámaras de seguridad que hayan registrado los movimientos del atacante antes, durante o después del homicidio.

Por ahora, no se ha establecido el móvil del asesinato y las autoridades continúan recopilando información para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen.

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