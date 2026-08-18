La investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúa abierta pese a la condena de uno de los hombres vinculados al atentado ocurrido el 7 de junio de 2025.

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El pasado 14 de agosto, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la condena a 21 años de prisión contra Harold Barragán, señalado de participar en reuniones virtuales en las que se habrían coordinado detalles relacionados con el ataque contra el dirigente político, quien tenía 39 años.

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Sin embargo, para los investigadores todavía quedan interrogantes por resolver, especialmente alrededor de las personas que habrían estado detrás de la planeación del crimen y que aún no han sido vinculadas formalmente al proceso.

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Uno de los elementos que analiza la investigación corresponde al testimonio entregado por un menor de 17 años que acudió al búnker de la Fiscalía en julio de 2025. El joven posteriormente escapó mientras se encontraba bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el adolescente habría entregado nombres y datos sobre personas que presuntamente tendrían relación con la organización del atentado. Ahora los investigadores buscan establecer si sus declaraciones contienen información que permita avanzar en el caso o si, por el contrario, fueron entregadas con la intención de desviar la investigación.

La Procuraduría General de la Nación ya había solicitado que se profundizara en las afirmaciones entregadas por el menor. En el documento donde quedó consignada su declaración, el joven relató el supuesto acercamiento que tuvo con Élder José Arteaga, alias ‘Chipi’, y con personas de su entorno criminal.

Según su versión, un conocido identificado como José Brandon Cedeño le habría hablado de la posibilidad de trabajar en una organización dedicada al sicariato. Posteriormente, ‘Chipi’ supuestamente le habría mostrado la fotografía de una persona a la que debían asesinar y le habría ofrecido $20 millones por ejecutar el crimen.

El menor aseguró que en ese momento no sabía que el objetivo era un senador o candidato presidencial. Uno de los puntos que más interés causó entre los investigadores tiene que ver con las supuestas comunicaciones y el intercambio de información sobre los movimientos de Miguel Uribe Turbay.

En su declaración, el joven afirmó que pertenecía a un grupo de WhatsApp en el que se compartían datos relacionados con el atentado, entre ellos ubicaciones y detalles sobre los desplazamientos del político.

También aseguró que en esas conversaciones se hablaba de la vivienda del senador, de una camioneta y de posibles rutas por las que transitaba. Pero uno de los elementos que llamó especialmente la atención fue una supuesta llamada realizada por ‘Chipi’ a un contacto que tendría guardado en su teléfono como ‘Escolta del senador’.

De acuerdo con el testimonio, la comunicación habría ocurrido antes del atentado y habría sido muy breve. El menor relató que, durante una llamada realizada por WhatsApp, la persona al otro lado de la línea habría advertido que se estaban presentando manifestaciones.

Este elemento es ahora objeto de verificación para establecer quién era realmente el contacto, si tenía relación con la seguridad del senador y, eventualmente, cuál habría sido su papel dentro de la investigación.

Otro nombre mencionado por el adolescente es el de Erik Josué, quien, según su relato, tendría un estudio de tatuajes en San Antonio de Soacha. El menor afirmó que este hombre, de nacionalidad venezolana y mayor de edad, frecuentaba el lugar en motocicleta y también haría parte del grupo de WhatsApp en el que presuntamente se compartía información relacionada con el atentado.

Los investigadores buscan determinar si el establecimiento fue utilizado para reuniones en las que se habrían coordinado aspectos del crimen o si la presencia de estas personas en el lugar obedecía a otras circunstancias.

Por ahora, estas versiones hacen parte de las líneas que deben ser corroboradas por las autoridades y no constituyen por sí mismas una prueba de responsabilidad penal contra las personas mencionadas.

Mientras se verifica esta nueva información, la investigación continúa avanzando hacia los posibles responsables intelectuales del asesinato.

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Según la información conocida dentro del proceso, las autoridades han señalado a integrantes de las disidencias de las Farc de la ‘Segunda Marquetalia’ como presuntos determinadores del crimen, con una línea investigativa que apunta hacia José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘Zarco Aldinever’.

La condena contra Harold Barragán representa un avance judicial, pero no significa el cierre del caso. La Fiscalía todavía tiene por delante la tarea de establecer quiénes participaron en la planeación, quiénes facilitaron información sobre los movimientos del senador y quiénes habrían impartido las órdenes para ejecutar el atentado.

Por eso, el testimonio del menor que llegó a la Fiscalía y posteriormente escapó se convirtió en uno de los elementos que ahora deberán ser contrastados con llamadas, chats, registros telefónicos y demás evidencias recopiladas durante la investigación.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.