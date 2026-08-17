Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El municipio de Balboa, ubicado a 49 kilómetros de Pereira, en el departamento de Risaralda, ha vivido una de las peores tragedias de su historia reciente tras el fuerte terremoto que sacudió la región. Según lo reportado por El Diario, este municipio, donde el 98 % del territorio es rural, sufrió un impacto devastador: 519 viviendas resultaron afectadas y 85 fueron destruidas de manera total. Este desastre ha dejado a decenas de familias, principalmente adultos mayores, sin hogar, dependiendo ahora de la solidaridad de vecinos y familiares que les han abierto sus puertas de manera temporal.

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La vereda Tambores fue una de las más perjudicadas. Allí, muchas familias lo perdieron todo en cuestión de segundos. Rodrigo Gil, habitante de la zona, relató cómo, luego de años de esfuerzo y con su casa recién remodelada, debió salir corriendo junto a su esposa e hijo en situación de discapacidad. En cuestión de momentos, vieron cómo su 'casita' se derrumbaba, quedando solo escombros y una profunda incertidumbre sobre el futuro.

El terremoto también trajo graves daños a la infraestructura educativa: la institución de Tambores quedó casi destruida, aunque por fortuna no había clases ese día por celebrarse el Día de la Familia. Marta Inés López, testigo del hecho, relató la angustia de ver el colegio venirse abajo y agradeció no tener que lamentar la pérdida de vidas. Por precaución, las clases en la zona rural y urbana permanecen suspendidas mientras ingenieros evalúan los daños, pues otras instituciones como la sede de Monterredondo y la escuela de Llanogrande también resultaron perjudicadas.

La emergencia no se limitó a las viviendas y centros educativos. El único cementerio del municipio sufrió daños, exponiendo restos humanos y obligando a una intervención prioritaria. La vía principal a Tambores también presenta una grieta considerable, lo que podría aislar aún más a los habitantes rurales si la carretera colapsa, afectando la movilidad y la comercialización de productos agrícolas.

El sistema de acueducto de Balboa, con más de 24 kilómetros de longitud y tuberías de polietileno y asbesto-cemento —material cuya fragilidad se agrava tras movimientos telúricos—, preocupa a las autoridades locales porque el suministro de agua potable se dificulta cada vez que tiembla. Ante este panorama, el alcalde José Ernesto Miranda Márquez ha solicitado apoyo de los gobiernos departamental y nacional para la modernización de la red y atención a los damnificados.

Actualmente, la mayoría de afectados no está en albergues, sino acogidos provisionalmente en casas de familiares y vecinos. Ante la magnitud de la situación, la Alcaldía declaró calamidad pública, medida que permitirá acceder a recursos y coordinar una recuperación integral en Balboa. Mientras llega la ayuda, la comunidad continúa demostrando gran solidariedad, aunque el llamado urgente a la entrega de apoyos como mercados y colchonetas sigue vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales afectaciones que dejó el terremoto en Balboa, Risaralda?

El terremoto causó daños graves en viviendas, instituciones educativas, la iglesia principal, la sede del Cuerpo de Bomberos y el cementerio municipal. En total, 519 casas rurales resultaron dañadas y 85 fueron destruidas totalmente. Además, se reportaron daños estructurales en escuelas, vías de acceso y en el sistema de acueducto, situación que compromete tanto la vida cotidiana como los servicios básicos de los habitantes.

¿Por qué es preocupante que la red de acueducto en Balboa tenga tuberías de asbesto-cemento?

El uso de tubería de asbesto-cemento en la red de acueducto de Balboa es motivo de alarma porque este material es frágil y colapsa con frecuencia durante los terremotos, según explicaron las autoridades municipales. Esto dificulta el suministro de agua potable tanto en el casco urbano como en las zonas rurales, agravando la emergencia y la calidad de vida de cerca de 6.500 habitantes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.