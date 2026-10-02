La salida de Bruce Mac Master de la dirección de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), tras 13 años al frente del gremio, desencadenó un profundo debate nacional sobre la independencia gremial y la interlocución entre el sector privado y el Gobierno Nacional. Congresistas de diversas vertientes políticas expresaron sus posturas sobre esta transición directiva, con matices que van desde la necesidad imperativa de una renovación de liderazgos hasta serias advertencias sobre presuntas presiones del Ejecutivo.

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Desde el Centro Democrático, el senador Juan Espinal valoró los 13 años de gestión de Mac Master y su articulación técnica con el Congreso, enmarcando su salida dentro de una dinámica natural de renovación institucional. Para el legislador, la coyuntura abre una oportunidad para oxigenar los liderazgos tanto en el ámbito empresarial como en el político. “Yo creo que es importante el relevo generacional y mire, no solamente en las presidencias de los gremios, también en la política”, afirmó Espinal, señalando además que los políticos a veces se atornillan a una curul. No obstante, el senador hizo hincapié en la obligación de preservar la autonomía de las organizaciones empresariales frente a cualquier injerencia gubernamental.

Por su parte, el representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, Mauricio Toro, analizó la coyuntura con alta preocupación, advirtiendo sobre los riesgos de que desde la Presidencia se busque la uniformidad de criterios en el sector productivo. “A mí en lo personal me parece peligroso y preocupante que el presidente pues pretenda la unanimidad de todos los sectores que pueden estar alrededor de la economía colombiana”, sostuvo Toro, al recalcar que dicha exigencia atenta contra el orden democrático y fractura el diálogo en momentos donde se debaten iniciativas legislativas cruciales como la ley de competitividad.

Frente a la sucesión en la presidencia gremial, los sectores coinciden en que la ANDI requerirá una figura capaz de reconstruir canales de comunicación efectivos. Toro puntualizó que la persona que asuma el cargo debe caracterizarse por una “disposición serena y democrática para tener un diálogo respetuoso con el Congreso y con el gobierno nacional”, destacando además la conveniencia de promover liderazgos femeninos en la cúpula empresarial ante el panorama de sucesión que ya empieza a barajar perfiles en el sector.

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