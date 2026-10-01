Luego de confirmar su salida de la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master entregó un mensaje en el que habló sobre el papel del diálogo y la necesidad de unir esfuerzos en el país. Cabe mencionar que su renuncia se dio después de un periodo marcado por tensiones alrededor de la relación entre el gremio y el Gobierno nacional.

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Durante su pronunciamiento, Mac Master aseguró que Colombia tiene una capacidad que debería aprovechar mejor: la posibilidad de trabajar entre distintos sectores de la sociedad. “A Colombia le harían significativamente mejor si nosotros no nos gastáramos tanto tiempo en las polarizaciones y en las discusiones entre nosotros”, afirmó, en medio de la condecoración que recibió en el Concejo de Bogotá.

Mas Master agregó que, en su opinión, el país podría haber avanzado más si esos esfuerzos se hubieran concentrado en construir acuerdos. “Si nosotros hubiéramos gastado toda esta cantidad de horas o esta cantidad de semanas, de meses y de años durante los últimos años, en lugar de estar discutiendo, peleando y teniendo diferencias, seguramente tendríamos un país muchísimo mejor”, expresó.

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#LOÚLTIMO | Bruce Mac Master, expresidente de la ANDI, se pronunció tras su salida de la entidad. Lo hizo desde el Concejo de Bogotá. Esto dijo. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉 https://t.co/Qn3x1ZNqNo pic.twitter.com/IxnGY0PaHc — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 1, 2026

La salida de Mac Master de la Andi fue anunciada tras más de una década al frente del gremio empresarial. La decisión ocurrió en medio de diferentes lecturas sobre la relación entre la organización y el Gobierno, así como sobre el futuro de la interlocución entre empresarios y el Ejecutivo.

En su intervención, el expresidente de la Andi también destacó algunos de los principios que, según él, deben mantenerse dentro de la institución. “Parte de las tareas que nosotros hemos desarrollado en la Andi era parte de lo que yo siga siendo de quien en adelante será la defensa de la institución, la defensa de la democracia, la defensa de la capacidad de conversar, la defensa de la separación de poderes, la defensa del respeto por el otro”, dijo.

Mac Master también agradeció el reconocimiento recibido y extendió sus palabras a los trabajadores, afiliados y familias vinculadas al gremio. “Muchas gracias a nombre de todos los funcionarios de la Andi, pero también a nombre de los 1.700 afiliados que tenemos y de sus familias y de los trabajadores y de las regiones y de todo lo que significa el tejido empresarial que nosotros representamos”, manifestó.

Finalmente, el dirigente empresarial insistió en su deseo de que Colombia avance hacia escenarios de mayor cooperación. “Yo sigo empeñándome en que al final nosotros tengamos un país en el cual esto pueda suceder y pueda suceder con más tranquilidad y pueda suceder con muchísimo, sobre todo con más inteligencia colectiva”, concluyó.

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