Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo de la Espriella intervino directamente en la decisión sobre el aumento del precio de la gasolina corriente previsto para octubre, luego de que el Ministerio de Minas y Energía anunciara un incremento promedio de $46 por galón a nivel nacional. De acuerdo con el comunicado presidencial, De la Espriella convocó a la ministra de Minas y Energía para analizar detalladamente la medida y buscar alternativas frente a la tendencia al alza del precio internacional del petróleo, que es uno de los elementos determinantes en el costo de los combustibles en Colombia.

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La instrucción del mandatario fue precisa: reversar el aumento correspondiente a octubre mientras el Gobierno Nacional busca soluciones más estructurales para enfrentar el impacto de las variaciones en los precios internacionales del crudo. Así lo dejó claro en su declaración, donde mencionó directamente haberse enterado del ajuste aprobado y su decisión de actuar para proteger los bolsillos de los colombianos frente a los incrementos en productos de consumo cotidiano.

El incremento en la gasolina corriente, anunciado originalmente por los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público, respondía a una variación de apenas 0,29 %, tomando como referencia el precio promedio nacional. Según explicó el propio Gobierno, el aumento estaba vinculado a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, un biocombustible que forma parte de la mezcla de la gasolina corriente. Además, esta decisión había sido presentada como un respaldo a la industria de la caña de azúcar, sector estratégico en regiones como el Valle del Cauca, especialmente afectadas tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto.

La actualización de precios propuesta para octubre también buscaba mantener estable el valor del ACPM, combustible empleado especialmente en el transporte pesado y el sector industrial. Sin embargo, la reacción presidencial obligó a revisar la disposición antes de su entrada en vigor a partir del primero de octubre. De la Espriella insistió en la necesidad de un enfoque más coordinado entre las entidades estatales para enfrentar el impacto de las fluctuaciones externas y, además, recalcó la importancia de explicar públicamente cualquier decisión que pueda afectar el gasto de los ciudadanos, subrayando que la transparencia debe primar en las determinaciones difíciles.

¿Por qué el Gobierno había decidido aumentar el precio de la gasolina en octubre?

Según lo informado por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el aumento en el precio de la gasolina corriente tenía como propósito actualizar el valor pagado a los productores de etanol, biocombustible que se mezcla con la gasolina. Esta medida también buscaba respaldar a la industria de la caña de azúcar, especialmente en regiones como el Valle del Cauca, afectadas recientemente por un terremoto.

¿Qué factores influyen en el precio de la gasolina corriente en Colombia?

El precio de la gasolina corriente en Colombia está determinado principalmente por el valor internacional del petróleo y los costos asociados a los biocombustibles como el etanol. De acuerdo con el Gobierno Nacional, estas variaciones externas, junto con medidas para fortalecer sectores productivos afectados por eventos como el terremoto, son elementos clave al momento de definir los precios mensuales de referencia para los combustibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.