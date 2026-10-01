Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Colfecar, el gremio que representa al sector del transporte de carga en Colombia, lanzó una propuesta que podría transformar la estructura de los días festivos y el régimen de vacaciones laborales en el país. Durante la apertura del Congreso de Colfecar, celebrada el 1 de octubre de 2026, Sebastián Echeverry, presidente de la Junta Directiva, dio a conocer la iniciativa que sugiere suprimir cinco festivos del calendario nacional y adicionarlos como días extra de vacaciones para los trabajadores.

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El argumento central de Colfecar está vinculado directamente a las restricciones que enfrenta el transporte de carga durante los denominados puentes festivos, es decir, aquellos fines de semana prolongados por la presencia de días festivos oficiales. Echeverry subrayó que en el año 2026 existen 19 jornadas festivas y afirmó que, durante cada uno de estos días, las empresas transportadoras pueden perder hasta 24 horas de operación debido a las restricciones impuestas por motivos de movilidad y seguridad. Esta disminución de actividad afecta tanto la productividad como el costo de las operaciones, circunstancias que motivaron al gremio a poner este debate sobre la mesa.

“¿Qué tal si aumentamos cinco días de vacaciones a nuestros trabajadores, a cambio de eliminar cinco puentes festivos?”, preguntó Echeverry durante su intervención, según lo informado en el congreso. El objetivo principal sería que los trabajadores no vean reducidos sus días de descanso, sino que tengan la opción de disfrutar estos cinco días durante su período regular de vacaciones, de acuerdo con la propuesta planteada. Al mismo tiempo, el transporte de carga se beneficiaría de menos restricciones durante el año, impactando positivamente en la dinámica y el rendimiento del sector.

Sin embargo, hasta el momento, Colombia no ha modificado la cantidad de días festivos reconocidos en el calendario laboral. De acuerdo con la Ley 51 de 1983, aún vigente, se establecen los días de descanso remunerado y el traslado de algunos festivos al lunes siguiente para favorecer los fines de semana largos. Cualquier cambio en la normativa requiere de un trámite legal formal, por lo que la iniciativa de Colfecar permanece como un punto de debate a la espera de avances en el ámbito legislativo.

¿En qué consiste la propuesta de Colfecar sobre los festivos y las vacaciones laborales?

La propuesta de Colfecar sugiere eliminar cinco días festivos del calendario colombiano y anexarlos al período de vacaciones de los trabajadores. Esto permitiría mantener el periodo de descanso de los empleados mientras se reducen las restricciones que afectan la operación del transporte de carga, especialmente durante los puentes festivos.

¿Por qué se afectan las operaciones del transporte de carga durante los puentes festivos en Colombia?

De acuerdo con Colfecar, las restricciones a la circulación de vehículos de carga durante los puentes festivos generan al menos 24 horas de operación perdidas por cada jornada, lo que repercute en la productividad y los costos de operación del sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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