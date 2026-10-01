Las transacciones corporativas de gran escala que involucran un movimiento de Grupo Nutresa (propiedad de la familia Gilinski) y las movidas transfronterizas de Ecopetrol destacan a Colombia como un actor protagónico dentro del mercado de Fusiones y Adquisiciones (M&A) en América Latina.

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En un entorno regional caracterizado por una estrategia de “vuelo hacia la calidad”, en donde se registran transacciones de menor volumen, pero de mayor escala e impacto estratégico, Colombia continúa posicionándose como uno de los actores clave en el mercado de Fusiones y Adquisiciones (M&A) de América Latina.

De acuerdo con el más reciente informe ‘Weathering the storm: Latam M&A and PE activity in HY 2026’, elaborado por Marsh en conjunto con Mergermarket, Colombia contabilizó 38 operaciones en el primer semestre de 2026 por un valor de US$ 5,294 millones de dólares.

Esta cifra representó un incremento del 14% frente al mismo periodo de 2025 (US$4,550 millones). Este desempeño le permitió ubicarse en el cuarto lugar regional por valor transado, por detrás de Brasil, México y Argentina.

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Adicionalmente, este comportamiento se alinea con la solidez latinoamericana, donde el valor total de las operaciones alcanzó los US$60,400 millones de dólares en el primer semestre de 2026, impulsado principalmente por sectores intensivos en capital como infraestructura y tecnología.

Al igual que en el resto de la región, el dinamismo del mercado colombiano ha estado impulsado por transacciones estratégicas de gran envergadura en los sectores de energía, hidrocarburos y consumo.

Dentro del segmento de consumo, la mayor operación en el país se registró en el conglomerado de alimentos Grupo Nutresa, donde la firma panameña Erton Holdings acordó tomar una participación en la compañía valorada en US$ 1,556 millones de dólares como parte de una reestructuración corporativa orientada a fortalecer su estructura de capital.

En el sector petrolero destaca la adquisición del 100 % de SierraCol Energy por parte de la firma filipina Prime Infrastructure Capital por US$1,500 millones de dólares, operación que marcó la salida del fondo de capital privado Carlyle Group.

Asimismo, Ecopetrol protagonizó una de las mayores transacciones transfronterizas de la región al acordar la compra del 51% de la brasileña Brava Energia por US$2,930 millones de dólares.

Este movimiento se suma a su plan de inversiones para 2026 fijado entre 22 y 27 billones de pesos (aproximadamente US$5,400 a US$6,700 millones), el cual continúa apalancando la actividad del sector.

El mercado colombiano ha tenido que navegar un entorno macroeconómico exigente marcado por niveles de inflación persistentes (superiores al 6% a junio) y tasas de interés elevadas, luego de que el Banco de la República fijara la tasa de intervención en el 12%.

Bajo este panorama, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento del PIB de Colombia del 2.3 % para 2026.

Frente a este escenario, los inversionistas mantienen la cautela y enfocan su análisis en la claridad regulatoria, las condiciones de seguridad operativa y la capacidad de ejecución de proyectos en el país.

A pesar de estos factores en contra, la resiliencia de las empresas colombianas y la fortaleza de sus activos estratégicos mantienen el apetito del capital internacional y los fondos de capital privado (PE).

Para cerrar brechas de valoración entre compradores y vendedores y mitigar la volatilidad cambiaria y macroeconómica, los inversionistas en Colombia y la región están recurriendo cada vez más a herramientas sofisticadas de transferencia de riesgo.

“América Latina continúa mostrando un mercado de M&A resiliente y cada vez más sofisticado: pese a un menor número de operaciones, el valor transaccionado creció 14% en el primer semestre de 2026. En este contexto de operaciones más grandes y complejas, el seguro de Representaciones y Garantías (R&W) está adquiriendo un papel cada vez más estratégico para facilitar la ejecución de transacciones, reducir fricciones entre las partes y brindar mayor certeza en la asignación de riesgos.”, señaló Felipe Escallón, líder Private Equity, Fusiones y Adquisiciones para Florida y LATAM.

Se prevé que para la segunda mitad del año y hacia 2027, el sector energético, la transición hacia minerales críticos y el consumo continúen siendo los motores principales de la atracción de capital y ejecución de fusiones y adquisiciones en Colombia.

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