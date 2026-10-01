Grupo Nutresa, empresa del sector de alimentos controlada por la familia Gilinski, continúa ampliando su portafolio con adquisiciones en Colombia y otros países de la región.

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La operación más reciente fue anunciada el 29 de septiembre, cuando la compañía informó que acordó comprar el 100 % de Empaques Industriales de Colombia S. A. S., empresa con sede en Bogotá dedicada a la fabricación de empaques y complementos en cartón corrugado.

El valor de la transacción no fue revelado y el cierre depende del cumplimiento de condiciones suspensivas.

Esta compra se suma a otras operaciones realizadas durante 2026. En julio, Nutresa anunció la adquisición de Industrias Tío Rico, en Venezuela, productora de helados con marcas como Bati Bati, Crema Real y Chocolito.

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En junio acordó comprar Universal Sweet Industries, de Ecuador, conocida como La Universal, fabricante de productos de cacao y confitería como Manicho y Cocoa La Universal.

En mayo, el grupo incorporó el negocio colombiano de helados Mimo’s. Además, desde octubre de 2025 controla Inversionista Alcora, sociedad panameña que incluye subsidiarias como Productos Yupi.

Así, Nutresa ha ampliado su presencia hacia negocios de empaques, helados, confitería y snacks en Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá.

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