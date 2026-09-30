El recibo de la luz podría aumentar para algunos usuarios en Colombia debido a un nuevo programa de ahorro de energía establecido por la CREG mediante la Resolución 101 120 de 2026. La medida comenzó el 1 de septiembre y tendrá una duración inicial de seis meses.

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Cada usuario tendrá una meta individual de consumo, calculada con base en su historial. A partir de esa referencia, se determinará si mantiene la tarifa habitual, puede recibir un incentivo o debe pagar un cobro adicional.

Quienes consuman menos del 90 % de su meta serán candidatos a recibir un incentivo al finalizar el programa. Los usuarios que se mantengan entre el 90 % y el 110 % estarán en una zona neutral, sin beneficios ni cobros adicionales.

En cambio, quienes superen el 110 % de su meta deberán pagar un valor adicional, pero únicamente sobre la energía que exceda ese límite.

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El recargo será de 30 % para los estratos 1, 2 y 3; 50 % para los estratos 4, 5 y 6; y 70 % para usuarios comerciales e industriales.

La aplicación es automática y no requiere inscripción. La factura mostrará la meta asignada a cada usuario, permitiendo conocer el límite antes de realizar el consumo.

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