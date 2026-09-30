Por: VALORA ANALITIK

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Pagar la factura de energía es un gasto que pesa cada mes en el presupuesto de los hogares. Por eso, cualquier mecanismo que permita reducir ese valor resulta especialmente importante para las familias que buscan ahorrar y controlar el consumo de electricidad.

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Sin embargo, hay un detalle que muchos usuarios pueden pasar por alto: el subsidio de energía no se aplica sobre todo lo que consume un hogar. Existe un límite de consumo subsidiado y, una vez superado, los kilovatios hora adicionales se cobran sin ese beneficio.

Esta diferencia cobra especial importancia durante las temporadas de mayor calor, cuando aumenta el uso de ventiladores, aire acondicionado y otros equipos eléctricos. Celsia explicó cómo funciona este mecanismo y qué deben tener en cuenta los hogares para entender mejor lo que aparece en su factura.

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¿Quiénes reciben el subsidio de energía?

Los hogares de estratos 1, 2 y 3 pueden recibir un subsidio en la tarifa de energía. Sin embargo, Celsia aclara que esto no significa que los tres estratos tengan exactamente el mismo beneficio.

Cada uno cuenta con un porcentaje de subsidio diferente, por lo que el valor final que paga un hogar depende de su clasificación y del consumo registrado.

Pero existe otro elemento que resulta fundamental: el subsidio tiene un límite de consumo. Este límite es conocido como consumo de subsistencia y corresponde a la cantidad de energía que se considera necesaria para cubrir las necesidades básicas de un hogar. Por esa razón, una familia puede pertenecer a un estrato que recibe subsidio y, aun así, tener parte de su consumo facturado sin ese beneficio.

¿Cuántos kilovatios están subsidiados en la factura de energía?

El límite depende de las condiciones climáticas de la zona donde está ubicado el hogar. Para quienes viven en zonas de clima cálido, el subsidio aplica hasta los 173 kWh al mes.

En las zonas de clima templado o frío, el límite es de 130 kWh mensuales. Esto quiere decir que no existe una única cantidad de electricidad subsidiada para todos los hogares del país. La ubicación y las condiciones climáticas hacen parte de la definición del límite.

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Por ejemplo, una familia que vive en una zona cálida puede tener un consumo mensual de 200 kWh, pero el subsidio no se aplicará sobre los 200 kWh completos. El beneficio llega hasta el límite correspondiente y el consumo que quede por encima tendrá un tratamiento diferente.

¿Qué pasa si consume más de ese límite?

Aquí está uno de los puntos que más puede impactar el bolsillo.Todo consumo que supere el límite de subsistencia se cobra sin subsidio. Es decir, si un hogar supera los 173 kWh mensuales en una zona cálida, los kilovatios adicionales dejan de recibir ese beneficio.

Lo mismo ocurre en las zonas templadas o frías cuando el consumo supera los 130 kWh.Esto no significa que el hogar pierda automáticamente su condición de beneficiario. El punto es que el subsidio tiene un alcance limitado y no cubre indefinidamente todo el consumo registrado en el medidor.

Por eso, revisar la cantidad de kilovatios consumidos durante el mes puede ser tan importante como revisar el valor total de la factura.

El fenómeno de El Niño puede hacer más importante este límite

El consumo de energía también puede cambiar dependiendo de las condiciones climáticas. Durante periodos de mayor calor, los hogares pueden utilizar durante más tiempo ventiladores o sistemas de aire acondicionado. Además, otros electrodomésticos pueden tener un mayor uso durante estas jornadas.

Celsia advierte que esta situación puede hacer que una familia supere con mayor facilidad el límite de consumo subsidiado sin necesariamente darse cuenta. La situación es especialmente relevante para quienes viven en zonas cálidas, donde el límite de consumo de subsistencia es de 173 kWh al mes.

Por ejemplo, si una familia normalmente mantiene su consumo por debajo de ese nivel, pero durante un periodo de temperaturas más altas comienza a utilizar durante varias horas adicionales el ventilador o el aire acondicionado, su consumo puede aumentar y una parte de esos kilovatios podría quedar por fuera del subsidio.

La recomendación de Celsia es revisar el consumo en kWh que aparece en la factura y compararlo con el límite de consumo de subsistencia que corresponde a la zona.

Esta revisión puede ser especialmente útil durante los meses de mayor calor, cuando el uso de determinados electrodomésticos puede aumentar sin que la familia perciba inmediatamente cuánto está creciendo su consumo.

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También es importante identificar cuáles equipos permanecen encendidos durante más tiempo y revisar hábitos cotidianos que puedan elevar el consumo. Para una familia que está cerca del límite, pequeños cambios pueden ayudar a evitar que una parte cada vez mayor de la energía consumida quede por fuera del beneficio.

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