El fenómeno de El Niño no sería el único factor que podría presionar al alza los precios de la energía en Colombia durante los próximos años.

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Un análisis de Erco Energía advierte que las condiciones climáticas actuales están dejando en evidencia vulnerabilidades estructurales del sistema eléctrico que podrían mantenerse incluso cuando regresen las lluvias.

La compañía señala que el país enfrenta retos relacionados con el crecimiento de la demanda, la disponibilidad de recursos y las dificultades para incorporar nueva generación al ritmo necesario.

Actualmente, el 61 % de la capacidad de generación es hidráulica, mientras que la solar representa 10,57 % y la térmica 28,59 %.

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Una de las principales señales está en los precios de los contratos de energía a futuro. Para 2028 y 2029, los valores se ubican cerca de $419,4 por kilovatio hora, mientras que para 2030 rondan los $386,5.

Según Erco, estas cifras reflejan las expectativas del mercado sobre la oferta, la demanda y la capacidad de respuesta del sistema.

El análisis también advierte que aumentar los megavatios instalados no garantiza por sí solo mayor confiabilidad.

Por ello, plantea fortalecer la contratación de largo plazo, la autogeneración, la eficiencia energética y la gestión de la demanda para reducir la vulnerabilidad ante futuros escenarios de presión.

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