El proceso que adelanta Emcali para modernizar el alumbrado público de Cali continúa rodeado de cuestionamientos, mientras este viernes se mantiene previsto el cierre de la convocatoria.

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Varios interesados han solicitado ampliar el plazo argumentando que durante el trámite se han realizado modificaciones importantes a los documentos, persisten observaciones sin respuesta y el tiempo disponible no sería suficiente para analizar las nuevas condiciones.

La periodista Darcy Quinn puso sobre la mesa dudas sobre el proceso de alumbrado público, por los cambios en requisitos técnicos que podrían limitar la competencia y generar interrogantes sobre su transparencia.

Este video muestra lo dicho por la periodista:

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Alumbrado público de Cali: ¿reglas claras o proceso a la medida? El proceso de EMCALI sigue en duda. Según se ha informado, observaciones —incluidas las de Roy Alpha— no habrían tenido respuesta oportuna ni formal. Un acta de saneamiento habría modificado requisitos técnicos,… pic.twitter.com/6VVFLilA6b — Roberto Ortiz (@robertoortizu) September 23, 2026

Los participantes consideran que, debido a la magnitud del proyecto, se requiere mayor tiempo para estructurar propuestas técnicas, jurídicas y financieras.

También han surgido dudas sobre algunos de los requisitos establecidos por Emcali, especialmente aquellos relacionados con la experiencia y capacidad tecnológica que deben acreditar los posibles oferentes.

Uno de los puntos que genera discusión es la exigencia para que un profesional en desarrollo tecnológico tenga experiencia en un municipio con más del 50 % de sus luminarias con tecnología LED.

Según los cuestionamientos planteados durante el proceso, esta condición podría reducir considerablemente el número de empresas capaces de cumplir con los requisitos y, por tanto, afectar la pluralidad de participantes.

Además, se ha señalado que un acta de saneamiento habría introducido modificaciones a requisitos técnicos sin que esto implicara un cambio en el cronograma previsto para la presentación de propuestas.

Los críticos consideran que esta situación plantea interrogantes sobre la planeación y las condiciones de participación.

La controversia también ocurre en un contexto de mayor atención sobre la contratación pública en el Valle del Cauca, después de declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella sobre el exgobernador Juan Carlos Abadía.

El mandatario afirmó que Abadía habría intervenido en asuntos relacionados con política, funcionarios y contratos.

En medio de este escenario, el proceso de Emcali enfrenta solicitudes para ampliar los tiempos y responder las observaciones pendientes.

Los interesados piden que existan reglas claras y condiciones que permitan una participación amplia y competitiva en un proyecto estratégico para Cali.

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