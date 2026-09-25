En una jornada profundamente conmovedora que recorrió el sentir de los afectados por la tragedia, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, visitó la ciudad de Cali para llevar un mensaje directo de esperanza y entregar soluciones habitacionales concretas a las familias que sufrieron estragos tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al occidente del país el pasado 10 de agosto.

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El movimiento telúrico, que dejó graves secuelas en infraestructura y obligó a una movilización nacional de los organismos de socorro, encontró en la capital vallecaucana uno de los puntos donde la respuesta estatal debía ser inmediata y contundente. El mandatario, que miró a los ojos a los ciudadanos en medio de la emergencia, fue enfático en señalar que el Gobierno no dejará desamparados a los afectados por este fenómeno natural: “Ninguna familia damnificada por el terremoto caminará sola”, expresó con firmeza desde territorio caleño, destacando que la reconstrucción de la patria exige transformar la solidaridad en hechos tangibles y soluciones habitacionales reales para la población más vulnerable.

Gracias a una articulación directa y coordinada con el sector empresarial, la administración nacional logró concretar la entrega de techos propios que buscan devolverle la tranquilidad, la estabilidad y la dignidad a cientos de hogares golpeados por los estragos del sismo. Para el Ejecutivo, cada vivienda entregada va mucho más allá de paredes y cemento; representa la oportunidad de un nuevo comienzo, un sueño colectivo reconstruido y la prueba fehaciente de que el país avanza con determinación en medio de la adversidad.

“Cada hogar que entregamos representa mucho más que paredes y un techo: es una familia que vuelve a empezar, un sueño que se reconstruye y una prueba de que, aun en medio de la adversidad, Colombia se levanta más fuerte que nunca”, puntualizó el jefe de Estado durante su recorrido.

Con esta visita de alto impacto social, el Ejecutivo reafirma su compromiso inquebrantable de acelerar la recuperación integral de las zonas afectadas por el terremoto de agosto, demostrando que la respuesta institucional actual combina la gerencia gubernamental con el respaldo solidario del sector privado. La meta del Gobierno es asegurar que cada damnificado recupere no solo un espacio físico donde habitar, sino también la certeza de que el Estado se mantiene firme a su lado en el camino hacia la reconstrucción nacional.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.