Un movimiento sísmico fue registrado durante la tarde de este jueves 24 de septiembre de 2026 en el departamento del Tolima, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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(Vea también: Servicio Geológico explica qué pasa con temblores en Chocó y Chaparral: ya van miles de eventos)

El organismo informó que el evento tuvo una magnitud de 3,1 y fue localizado en inmediaciones de Chaparral, Tolima.

Uno de los datos destacados del reporte es que el sismo fue clasificado con profundidad superficial, aunque el boletín difundido por el SGC no entrega en este reporte una cifra específica de kilómetros para establecer qué tan cerca estuvo el evento de la superficie.

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SGC pide reportar si se sintió el temblor

Después de informar sobre el movimiento, el Servicio Geológico Colombiano recordó a la ciudadanía que puede reportar si sintió el sismo mediante su plataforma de Sismos Sentidos.

Esta información permite recopilar los testimonios de las personas que percibieron el movimiento y conocer los efectos que pudo haber tenido en las zonas donde fue sentido.

Por eso, quienes hayan experimentado el temblor pueden ingresar a la plataforma habilitada por el SGC y diligenciar el reporte correspondiente.

De hecho, usuarios en X respondieron al reporte de la entidad y confirmaron haberlo percibido. En Cali se sintió:

Se sintió en Cali bastante movido — jeshsabel lasso (@jeshsabel1976) September 24, 2026

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