Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un terremoto de magnitud 5,4 sacudió este jueves la provincia de Şanlıurfa, ubicada en el sureste de Turquía, generando alarma entre los residentes. Según informó la agencia de emergencias del Gobierno turco, el temblor se produjo a las 10:40, hora local (7:40 GMT), y el epicentro se localizó aproximadamente a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Şanlıurfa. Pese a la inquietud generada por el evento, hasta el momento no se han reportado personas heridas ni daños materiales de gravedad.

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Además, el sismo fue perceptible en otras provincias cercanas, lo que incrementó la preocupación de la población en la región. Esta zona de Turquía vive bajo el recuerdo persistente de los fuertes terremotos ocurridos el 6 de febrero de 2023, cuando dos movimientos de magnitud 7,7 y 7,6 estremecieron tanto el sur de Turquía como el norte de Siria. Aquella tragedia ocasionó la muerte de 50.096 personas y dejó 107.204 heridos, de acuerdo con los registros oficiales. Además, las consecuencias incluyeron amplios daños estructurales en cientos de miles de edificios y el desplazamiento de millones de personas, afectando a regiones como Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır y Malatya. La magnitud de esos terremotos convirtió a ese episodio en uno de los más devastadores en la historia reciente de Turquía y generó una huella traumática entre sus habitantes, quienes hoy reaccionan con sensibilidad ante cualquier sacudida.

Las autoridades mantienen vigilancia constante y los equipos de emergencia continúan realizando revisiones en el área donde se localizó el epicentro del terremoto de este jueves. Tanto los cuerpos de rescate como los organismos encargados de la atención de desastres han insistido en su seguimiento minucioso de la situación para descartar posibles daños no detectados de inmediato y garantizar la seguridad de los habitantes.

¿Cuándo y dónde ocurrió el reciente terremoto en Turquía?

El terremoto sucedió el jueves a las 10:40 hora local (7:40 GMT), con epicentro aproximadamente a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Şanlıurfa, en el sureste del país, según la agencia de emergencias turca.

¿Qué efectos tuvo el terremoto de magnitud 5,4 en Şanlıurfa este jueves?

Hasta el momento, las autoridades no han reportado heridos ni daños materiales importantes. El evento sí causó alarma entre los residentes y fue sentido en provincias cercanas, pero la respuesta de los organismos de emergencia se mantiene activa para asegurar que no haya afectaciones ocultas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.