Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El vicepresidente José Manuel Restrepo asumirá este jueves un papel protagónico en la escena internacional, al intervenir ante el pleno de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La intervención está programada para las 1:40 p.m., hora de Colombia, y se espera que aborde temas fundamentales para el país, como la seguridad, la economía, el desarrollo de nuevas tecnologías y la cooperación internacional, de acuerdo con la agenda oficial compartida en el organismo multilateral. Esta participación toma relevancia especial porque el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha reiterado que no saldrá del país durante su mandato de cuatro años, una promesa que reafirmó en campaña y que ha decidido mantener. Según citó El Espectador, De la Espriella expresó: “Yo prometí no salir de Colombia y lo voy a cumplir. Para eso tengo un gran vicepresidente y equipo. Él va a leer ante el pleno de la ONU unas palabras que seguramente van a generar un gran impacto, porque aquí se trata de hacer las cosas bien y de generar conciencia”.

Sigue a PULZO en Discover

En el marco de su visita a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Restrepo ha sostenido reuniones previas que han marcado la agenda de Colombia en este evento. Entre sus encuentros más destacados figura una cita con Antonio Guterres, quien se desempeña como secretario General saliente de la ONU. En palabras del vicepresidente, según reporta El Espectador, el encuentro contribuyó a fortalecer los lazos con la comunidad internacional y permitió dialogar sobre desafíos compartidos relacionados con el crecimiento, la paz y la seguridad, la sostenibilidad y el acceso a las nuevas tecnologías, así como la búsqueda de oportunidades para el país.

Además, Restrepo ha dialogado con delegados oficiales de Países Bajos y empresarios interesados en invertir en Colombia, acompañado por funcionarios como el canciller Omar Bula, la embajadora ante Estados Unidos María Consuelo Araújo y el jefe de la delegación diplomática ante la ONU, Mauricio Gaona. Una de las áreas clave fue la reunión con los 14 integrantes del grupo Escudo de las Américas, encabezada por el republicano Donald Trump, donde se consolidó el compromiso de Colombia con la seguridad hemisférica. Como enfatizó el canciller Bula, “constituye un primer paso ya formal para poder coordinar en economía, comercio y, sobre todo, seguridad”. Todo este trabajo previo refuerza la relevancia de la intervención de Restrepo y consolida el posicionamiento de Colombia en el contexto internacional.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella decidió no salir de Colombia durante su mandato?

El presidente Abelardo de la Espriella asumió el compromiso, durante su campaña electoral, de no salir de Colombia durante los cuatro años de su gobierno. Según sus declaraciones citadas por El Espectador, la decisión tiene como objetivo priorizar su presencia en el país y confiar en su equipo, especialmente en el vicepresidente José Manuel Restrepo, para representarlo en escenarios internacionales como la ONU.

¿Qué es el Escudo de las Américas y cuál es el papel de Colombia en este grupo?

El Escudo de las Américas es un grupo conformado por 14 países, cuyo propósito principal es coordinar esfuerzos en áreas como economía, comercio y, en especial, seguridad en el hemisferio. La participación de Colombia, como mencionó el canciller Omar Bula a El Espectador, representa un compromiso en fortalecer la cooperación para enfrentar desafíos comunes en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.