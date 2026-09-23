Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Abelardo De La Espriella, presidente, arribó a Santa Marta el martes 22 de septiembre, en medio de un delicado contexto de seguridad marcado por la amenaza de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Su presencia en la ciudad llamó particularmente la atención porque, durante su recorrido, portaba una pistola a la vista. Las imágenes que circularon rápidamente en redes sociales generaron controversia política a nivel nacional, principalmente por la reacción del expresidente Gustavo Petro.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la publicación de Gustavo Petro en la red social X (antes Twitter), el expresidente cuestionó a De La Espriella por mostrar una pistola "como en épocas pasadas". Además, reprochó que el mandatario no hubiera mencionado, según su afirmación, un supuesto recorte del 40 % en los subsidios destinados a sectores más pobres. Petro defendió que, durante su administración, según sus propias palabras, el impulso al turismo en Santa Marta permitió la reducción de la pobreza como no se habría visto en ninguna otra capital del país.

Esto provocó respuestas inmediatas, entre ellas la de María Fernanda Cabal, quien desde la oposición cuestionó la postura del expresidente frente al porte de arma. Cabal argumentó que, en el contexto de alta criminalidad y presencia de grupos armados ilegales en la región, el debate debería centrarse más en la seguridad ciudadana que en el porte personal de armas por figuras públicas. Señaló que los grupos criminales, que identificó como fortalecidos durante la política de “paz total” de Petro, representan hoy un riesgo mayor para los habitantes de Santa Marta.

Sumado a este intercambio, el senador Juan Caicedo también intervino en la discusión, mencionando al hermano de Petro, Juan Fernando Petro, en relación con supuestos encuentros con miembros de las ACSN. Este señalamiento se hizo desde el plano político, a través de redes sociales, y no fue sustentado por información judicial según lo reportado.

En paralelo a estos debates, Santa Marta vivía un ambiente de tensión por la amenaza reciente de paro armado atribuida a las ACSN. El Gobierno anunció medidas para fortalecer la presencia militar y policial en la ciudad, con el fin de recuperar el control territorial y proteger a sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué causó polémica la visita de Abelardo De La Espriella a Santa Marta con pistola visible?

La visita de Abelardo De La Espriella a Santa Marta generó discusión nacional debido a que el presidente fue fotografiado portando una pistola durante un recorrido en medio de una crisis de seguridad, generando críticas de diversos sectores, especialmente por parte del expresidente Gustavo Petro, que cuestionó el mensaje político detrás del arma en el contexto de amenazas recientes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

¿Qué son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y qué impacto tienen en Santa Marta?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) son un grupo armado ilegal señalado como responsable de amenazas como el paro armado en Santa Marta. En respuesta a su accionar, el Gobierno incrementó la presencia de fuerzas de seguridad para recuperar el control en la zona y brindar mayor protección a la ciudadanía, lo que refleja el serio impacto de las ACSN en la seguridad y la vida cotidiana de los habitantes de la región.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.