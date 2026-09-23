Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Casona de la Danza, reconocidas instituciones culturales de Bogotá, han extendido una invitación para celebrar la riqueza de la danza española con la muestra ‘Aires Españoles’. Este evento tendrá lugar en el Museo Colonial de Bogotá el sábado 26 de septiembre de 2026, a las 2:00 p. m., con entrada gratuita hasta completar el aforo, según información de Idartes.

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La puesta en escena busca rendir homenaje a la danza española, fusionando la técnica y delicadeza propia de la danza clásica con el carácter apasionado que distingue a la tradición española. De acuerdo con Idartes, los asistentes podrán experimentar un recorrido coreográfico que enlaza diferentes lenguajes artísticos, haciendo énfasis en la expresión de las Sevillanas, una de las formas más representativas del folclore del sur de España. Este enfoque permitirá a quienes asistan conectarse con la gracia, el ritmo y la esencia cultural andaluza.

La propuesta artística de la muestra ‘Aires Españoles’ es, además, un encuentro patrimonial: un espacio donde el arte escénico y la tradición dialogan en un mismo escenario, promoviendo la memoria y la cultura a través del movimiento. La dirección de este montaje está a cargo de la Fundación Mylva Reyes - Danzas Folclóricas y Artes Vivas, una agrupación colombiana dedicada a la formación, creación y difusión de la danza española y el flamenco.

Esta fundación es continuadora del legado de más de 65 años de la maestra Mylva Reyes Reyes. Actualmente, está liderada por la maestra Mylva Lozano Reyes, cuya trayectoria incluye la participación en destacadas compañías de Zarzuela en Colombia, como la Fundación Arte Lírico y la Fundación Jaime Manzur. Mylva Lozano Reyes ha aportado disciplina y pasión a la consolidación de las artes vivas en el país, integrando rigor escénico a una propuesta que busca conectar a públicos de distintas edades con la herencia de la danza española.

Según la programación oficial, la muestra no solo promete una experiencia estética significativa, sino que propone también un ejercicio de memoria, identidad y exploración intercultural, abierto a toda la ciudadanía interesada en la danza, el arte y la tradición.

¿Cuándo es la muestra de danza ‘Aires Españoles’ en el Museo Colonial de Bogotá?

La muestra de danza ‘Aires Españoles’ tendrá lugar el sábado 26 de septiembre de 2026, a las 2:00 p. m., en el Museo Colonial de Bogotá, ubicado en la carrera Sexta #9-77. El ingreso es gratuito hasta completar aforo, según información de Idartes.

¿Qué significa la fusión de lenguajes en la danza española según la Fundación Mylva Reyes?

De acuerdo con lo informado por Idartes, la fusión de lenguajes en la danza española dentro de esta muestra consiste en mezclar la técnica y delicadeza de la danza clásica con el carácter, la pasión y la fuerza de la tradición española. Se trata de un recorrido escénico que combina diversas expresiones para crear un diálogo entre arte y memoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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